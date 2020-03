Newsblog zum Coronavirus von Mittwoch, 4. März

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: Robert-Koch-Institut (Stand 4.3. 8 Uhr) und WHO)

Infizierte insgesamt: 262 (WHO) 262 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 65

Das Wichtigste im Überblick:

Ellwanger Krankenschwestern infiziert - Patienten nicht betroffen

Erster Erkrankter im Landkreis Sigmaringen

Drei Schulklassen am Bodensee befinden sich in Isolation

Gesundheitsminister Spahn: "Der Höhepunkt ist der Ausbreitung ist noch nicht erreicht."

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

22:02 Uhr: Ellwanger Krankenschwestern infiziert - Zwölf Beschäftige müssen in Isolation

Die beiden jüngst Infizierten aus dem Ostalbkreis sind zwei Krankenschwestern der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Nun müssen in der Klinik Intensivbetten reduziert werden. Dennoch „läuft der Klinikbetrieb ohne Einschränkung weiter. Niemand muss sich Sorgen machen“, hat Landrat Klaus Pavel am späten Mittwochabend bei einem Pressegespräch betont.

Beide Frauen hatten Kontakt zu der 43-Jährigen, die sich in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen angesteckt hat. Sie hätten sich „unter Freundinnen getroffen“, wie Landrat Pavel erzählt, um dann konkret zu werden: Es handelt sich dabei um zwei Krankenschwestern der Ellwanger Klinik im Alter von 38 und 33 Jahren, wobei sich die Jüngere der beiden momentan in Elternzeit und damit nicht im Dienst befinde.

Die 38-Jährige dagegen hatte Kontakt zu Kollegen – zwölf Beschäftige müssen nun ebenfalls in häusliche Isolation. Patienten seien nicht betroffen. Alle Details lesen Sie hier.

Zwölf Kollegen der Infizierten müssen nun ebenfalls in Quarantäne. Personal aus Aalen und Mutlangen müssen nun einspringen. (Foto: Mih)

21:28 Uhr: Veranstaltungen in Tettnang abgesagt

Drei öffentliche Aufführungen hatte die Theater-AG des Tettnanger Montfort-Gymnasiums für den 12., 13. und 14. März ursprünglich geplant. Nach gründlichen Abwägungen und Rücksprache mit dem Gesundheitsamt habe man nun jedoch entschieden, die Aufführungen bis auf weiteres abzusagen, teilt das Montfort-Gymnasium mit.

Folgen habe die Ausbreitung des Virus beispielsweise für Schulausflüge oder Schüleraustausche. „Wir erwarten gerade noch einen Italienisch-Austausch“, so Schulleiter Thomas Straub. Ob dieser wie geplant stattfinden könne, sei derzeit noch offen.

Auch wenn aktuell in den drei Krankenhäusern des Medizin Campus Bodensee (MCB) keine Corona-Fälle behandelt werden, sagt der kommunale Klinikverbund alle öffentlichen Veranstaltungen für die kommenden Tage ab.

20:25 Uhr: Italien schließt Schulen und Universitäten

Italien schließt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus die Schulen im ganzen Land. Sie sollen von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina am Mittwoch.

Bisher waren vor allem in Norditalien die Schulen geschlossen, weil das Virus dort besonders umgeht. Ein Regierungssprecher erklärte, dass auch die Unis geschlossen bleiben sollen.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Mittwoch zählten die Behörden 107 Tote. Insgesamt haben sich fast 3100 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte der Zivilschutz mit. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen. Italien hat dennoch ganze Gebiete abgeriegelt.

20:10 Uhr: Infizierter aus Sigmaringen ist zu Hause in Quarantäne

Der erste Infizierte im Kreis Sigmaringen war am 29. Februar aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte Symptome entwickelt. Daraufhin habe er sich am Montag direkt mit dem Hausarzt telefonisch in Verbindung gesetzt." Landrätin Stefanie Bürkle lobt sein Verhalten: "Das war vorbildlich." Die übrige Familie wiederum sei symptomfrei und negativ getestet.

Der erste Infizierte im Kreis Sigmaringen war am 29. Februar aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte Symptome entwickelt. (Foto: Johannes Böhler)

Die Kapazitäten, die im SRH-Klinikum in Pfullendorf eingerichtet wurden, seien für maximal 19 schwere Fälle ausgelegt. Dies sei aber laut Statistik erst ab einer Zahl von 100 Infektionen zu erwarten, so Dr. Zoltan Varga, stellvertretender ärztlicher Direktor der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH. Kritische Fälle, wie Organtransplantierte, müssten allerdings an größeren Standorten behandelt werden.

Der infizierte Mann befindet sich aktuell Zuhause in Quarantäne. Seine Familie bleibe mit im Haus, meide aber den direkten Kontakt zu dem Erkrankten, hieß es. In 14 Tagen werde es einen weiteren Test auf die Krankheit geben. Erst dann könne die Quarantäne aufgehoben werden.

19:45 Uhr: Start des James-Bond-Films verschoben

Gegen das Coronavirus ist auch James Bond machtlos: Der Start des neuen Kinofilms über den britischen Superagenten wird wegen der weltweit grassierenden Epidemie um mehrere Monate verschoben. Wie die Produzenten am Mittwoch via Twitter mitteilten, soll der Streifen „Keine Zeit zu sterben“ statt wie geplant im April erst im November in die Kinos kommen.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd— James Bond (@007) March 4, 2020

Nach „sorgfältiger Überlegung“ sei entschieden worden, den Starttermin in Großbritannien auf den 12. November und in den USA auf den 25. November zu verschieben, hieß es in der Twitter-Botschaft. Wann der Film in Deutschland und anderen Ländern Premiere feiert, steht demnach noch nicht fest. Der neue James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle und Rami Malek als Bösewicht sollte eigentlich am 2. April in den deutschen Kinos anlaufen.

19:30 Uhr: Zahl in Baden-Württemberg steigt auf 65

Am Mittwochabend vermeldet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg offiziell sieben neue bestätigte Covid-19-Fälle. Damit gibt es im Land aktuell 65 bestätigte Infektionen.

Bei den zwei Fällen im Alb-Donau-Kreis handelt es sich um den bereits bekannten 56-jährigen Mann mit seinem 19-jährigen Sohn, die von einer Reise aus Südtirol (St. Christina, Gröden, Italien) zurückgekommen sind.

Bei den vier Fällen im Landkreis Heilbronn handelt es sich um zwei Frauen (Jahrgang 1929 und 1933) und zwei Männer (einer davon Jahrgang 1943). Alle vier Personen sind Bewohner des bereits von Covid-19-Infektionen betroffenen Pflegeheimes.

Bei dem Fall in Stuttgart handelt es sich um einen männlichen Reiserückkehrer (Jahrgang 1976) aus Malè (Trentino-Südtirol, Italien). Der Patient wird stationär im Krankenhaus aufgenommen

19:20 Uhr: Bodenseekreis: 15 Verdachtsfälle bestätigen sich nicht

Die positiv auf den Coronavirus getestete Person aus dem Bodenseekreis hat sich laut Schwarz selbstständig beim Arzt gemeldet. Sie habe sich in einem Skigebiet in der Lombardei aufgehalten und sich mutmaßlich dort infiziert, die Person sei nicht in einem kritischen Zustand.

Es handelt sich nicht um eine Person aus dem Kreis der 15 begründeten Verdachtsfälle, die es bis Dienstagnachmittag im Bodenseekreis gab. Diese Verdachtsfälle haben laut dem Landratsamt im Labortest keinen Befund ergeben. „Es sind also keine Corona-Fälle“, sagt Robert Schwarz.

Dagegen meldete das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag einen neuen begründeten Verdachtsfall, der gerade im Labor abgeklärt wird. Laut Schwarz ist am Mittwoch für zwei weitere Familien und zwei weitere Personen vorsorglich eine zweiwöchige häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Außerdem hat sich der Vater eines Schülers der Claude-Dornier-Schule, der in Lindau wohnt, mit dem Coronavirus angesteckt. Die gesamte Klasse und einige Lehrer wurden daher unter häusliche Quarantäne gestellt.

19:04 Uhr: Jetzt doch - Ausbildungsmesse in Wangen abgesagt

Wangener Wirtschaftskreis (Wawi) und Berufliches Schulzentrum (BSW) haben die für den 12. März geplante anstehende Ausbildungsmesse „Zukunft Wangen“ jetzt doch abgesagt.

Es gibt gewisse Dinge, die uns nötigen, diesen Schritt zu machen. Martina Vogler, Berufliches Schulzentrum

Allerdings planen sie einen Nachholtermin am 6. Mai. Hintergrund ist die Furcht vor dem Coronavirus. Noch am Dienstag hatte sich der Wawi zu Messe und Messetermin bekannt: „Zum heutigen Tage“ gebe es keinen Anlass für eine Absage.

Am Mittwoch dann die Kehrtwende: „Es gibt gewisse Dinge, die uns nötigen, diesen Schritt zu machen“, erklärte Martina Vogler, seitens des BSW im Messeorganisationsteam. Den konkretisiert Marcus Eberlei mit „Druck von außen“.

18:25 Uhr: Mittlerweile 58 Infizierte in Baden-Württemberg

Am frühen Mittwochabend wurden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg acht neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Land steigt damit auf 58.

Aus dem Ostalbkreis werden zwei neue Fälle gemeldet. Die beiden Frauen (38 Jahre und 33 Jahre alt) sind Kontaktpersonen eines bereits Infizierten aus demselben Landkreis und befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Im Landkreis Sigmaringen befindet sich ein 40-jähriger Mann in häuslicher Isolation, der sich zuvor in Südtirol (Wolkenstein, Gröden, Italien) aufgehalten hatte.

Der Start des neuen Bond-Films wird um sieben Monate verschoben. (Foto: Victoria Jones / DPA)

Im Zusammenhang mit der ersten bestätigten Infektion im Rems-Murr-Kreis wurde heute die Familie des Betroffenen untersucht. Dabei wurde nun auch die 14-jährige Tochter des Erkrankten positiv getestet. Sie befindet sich in häuslicher Isolation.

Im Zollern-Alb-Kreis handelt es sich um eine 25-jährige Frau, die zuvor engen Kontakt mit einem bereits bestätigten Fall aus demselben Landkreis hatte.

Stationär isoliert in einem Krankenhaus befindet sich außerdem ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis Heidenheim.

In Freiburg handelt es sich um einen 58-jährigen Mann, der sich zuvor in Südtirol (Wolkenstein, Gröden, Italien) aufgehalten hatte.

In Mannheim handelt es sich um eine 1987 geborene Reiserückkehrerin aus Teheran. Sie kam am 24.2.2020 aus dem Iran zurück und weist milde, abnehmende Symptome mit Husten, aber ohne Fieber auf. Sie befindet sich in häuslicher Isolation.

17.05 Uhr: Zahl der Infizierten in Ulm steigt auf sechs Personen

Nach Bekanntwerden der Fälle einer 45-Jährigen und eines zwölf Jahre alten Jugendlichen vermeldete das Innenministerium am Mittwochvormittag die Infektion zweier Männer im Alter von 48 und 53 Jahre. Einer der beiden Erwachsenen lebt in Ulm, einer in Dornstadt.

Wie das Gesundheitsamt der Stadt Ulm sowie des Alb-Donau-Kreises am Nachmittag mitteilt, sind auch die am Uniklinikum Ulm durchgeführten Tests von zwei weiteren Männern im Alter von 56 und 19 Jahren aus Langenau positiv. Sie waren ebenfalls in Südtirol im Urlaub.

16.25 Uhr: IHK führt Umfrage zu Auswirkungen auf Unternehmen durch

Die IHK-Organisation führt eine bundesweite Blitzumfrage zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft durch. Damit sollen laut IHK die Herausforderungen der Unternehmen dargestellt und Maßnahmen und Forderungen an die Politik abgeleitet werden.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bittet die IHK daher um eine Teilnahme der Unternehmen bis zum 7. März 2020. Hier geht's zur Umfrage.

15.55 Uhr: Erster Fall im Landkreis Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen ist der erste Bürger positiv auf Corona getestet worden. Dies hat das Landratsamt soeben mitgeteilt. Um 18 Uhr werden im Landratsamt Einzelheiten bekanntgegeben. Noch vor wenigen Stunden hatte das Landratsamt in einer Pressemitteilung geschrieben, dass es bislang lediglich 16 Verdachtsfälle gegeben habe.

Sobald es mehr Informationen dazu gibt, wird diese Meldung aktualisiert.

15.45 Uhr: Eisenbahnunternehmen reagieren auf Ausbreitung des Coronavirus

Aufgrund der wachsenden Zahl der Corona-Erkrankungen in Baden-Württemberg werden die Desinfektionsmaßnahmen in den Nahverkehrszügen verschärft. Das teilt das Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung mit.

Demnach werden Handgriffe und Toiletten jetzt mit speziellen Desinfektionsmitteln gereinigt. Auch für den Arbeitsplatz Bahn gelten neue Regeln. „Bereits jetzt haben wir durch saisonale Infekte eine hohe Krankenrate bei den Lokführern. Wir bereiten uns vorsorglich auf die Möglichkeit vor, dass in Folge zunehmender Corona-Erkrankungen weitere Mitarbeiter der Zugunternehmen betroffen sein könnten und nicht mehr zur Arbeit kommen können“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann.

Bei einer Pressekonferenz informieren die Beteiligten die Öffentlichkeit über den ersten Corona-Fall in Sigmaringen. (Foto: Johannes Böhler)

Im Krisenfall werden laut Mitteilung zuerst Fahrpläne ausgedünnt, bevor ganze Strecken nicht mehr befahren werden. Das Ministerium habe auch im Blick, die Reisenden im Fall der Fälle bestmöglich zu informieren, so Hermann.

15.20 Uhr: Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 50

In Baden-Württemberg haben sich nachweislich mittlerweile 50 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie das Sozialministerium mitteilte, kamen am Mittwochnachmittag noch einmal sechs Fälle hinzu.

Es geht um eine 46 Jahre alte Frau aus dem Main-Tauber-Kreis, die zuvor in Südtirol war, um einen 61 Jahre alten Mann aus Ludwigsburg, der in Neapel in Italien war, und um eine 55 Jahre alte Frau aus Stuttgart, die aus Barcelona (Spanien) zurückgekehrt war. Bei drei Fällen im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich um einen 55-Jährigen, der zuvor Kontakt zu einer infizierten Person hatte, um einen 36 Jahre alten Reiserückkehrer aus dem Iran und um einen 55-Jährigen, der zuvor in Südtirol gewesen war.

15.10 Uhr: Lindauer Landrat Elmar Stegmann im Interview zum Corona-Virus

14.30 Uhr: Wie der schwäbische Softwarehersteller Teamviewer vom Coronavirus profitiert

Abgesagte Pressekonferenzen, verordnete Heimarbeit, Quarantäne: Die Wirtschaft ächzt unter den Auswirkungen des Coronavirus. Nicht so der schwäbische Softwarehersteller Teamviewer aus Göppingen.

Denn: Teamviewer entwickelt Softwarelösungen für die Fernwartung von Computern sowie für Telefon- und Videokonferenzen. Das nutzen in der aktuellen Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen, um Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen und eine Virus-Ansteckung zu vermeiden.

14.20 Uhr: Italien erwägt, Schulen und Universitäten im ganzen Land zu schließen

Normalerweise konzentrieren wir uns in unserem Newsblog auf Deutschland und unsere Region im Südwesten, nicht aber bei dieser Meldung: Wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus schließt Italien möglicherweise die Schulen und Universitäten im ganzen Land.

Sie sollten von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Schulministerin Lucia Azzolina erklärte jedoch, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Dies solle „in den kommenden Stunden“ geschehen.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Dienstag zählten die Behörden 79 Tote. Insgesamt haben sich mehr als 2500 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen. Bisher waren vor allem die Schulen im stark betroffenen Norden des Landes geschlossen.

Elf Gemeinden im Norden, in der Lombardei und Venetien sind bereits die zweite Woche gesperrt. In der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien sind die Fallzahlen besonders hoch.

In der Lombardei war in der Provinz Lodi am 21. Februar der erste Krankheitsfall dieses Ausbruchs bekannt geworden. Experten vermuten allerdings inzwischen, dass das Virus schon früher im Land vorkam, vermutlich schon im Januar.

13.44 Uhr: Spahn räumt Nachholbedarf bei Coronavirus-Tests ein

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eingeräumt, dass der Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Coronavirus nicht überall optimal laufe. „Es dauert teilweise noch zu lange, bis Verdachtsfälle getestet werden“, sagte Spahn am Mittwoch bei einer Regierungserklärung im Bundestag. „Die Situation ist weiterhin sehr dynamisch“, sagte er. Die zuständigen Akteure stünden unter großem Druck.

Zugleich warnte Spahn vor Kopflosigkeit und zu großen Ängsten. Deutschland könne sich auf Experten stützen, die zu den besten der Welt zählten - und die meisten Fälle verliefen symptomfrei bis milde. „Es wird in den betroffenen Regionen zu Einschränkungen im Alltag kommen“, so Spahn. So könnten weitere Kitas geschlossen und Großveranstaltungen abgesagt werden.

„Das wird stellen- und phasenweise auch zu Stress im System führen“, so der Minister. So würden bei wachsendem Behandlungsbedarf wegen des Coronavirus wohl auch planbare Eingriffe verschoben. „Noch sind wir nicht an diesem Punkt.“ Er könne aber kommen.

13.00 Uhr: Spahn: "Höhepunkt der Ausbreitung noch nicht erreicht"

In seiner Regierungserklärung spricht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die aktuelle Lage in Deutschland. Spahn lobt das medizinische Personal und mahnt zur Besonnenheit. Auch wenn der Höhepunkt der Ausbreitung noch nicht erreicht sei, bestünde kein Grund zu Panik und Hamsterkäufen.

"Die Folgen von Angst können größer sein, als die des Virus selbst", so Spahn. 14 von 16 Infizierten der vergangenen Woche seien wieder gesund. Dennoch müsse man sich in der deutschen Bevölkerung in den kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen.

12.40: Zwei bestätigte Fälle in Lindau

In Lindau gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Weil es sich bei einem davon um den Vater einer Schülerin handelt, ist die 9. Klasse des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG) unter Quarantäne.

12.10 Uhr: Pflegepersonal-Vorgaben für Kliniken ausgesetzt

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus können Kliniken vorübergehend von Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegekräften abweichen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzte die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf weiteres außer Kraft.

„Die Krankenhäuser müssen bei der Personalplanung flexibel auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren können“, sagte er am Mittwoch. „Deshalb entlasten wir sie in dieser Lage bis auf weiteres von Dokumentationsaufwand und Auflagen in der Pflege.“

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

In einem Brief an die Spitzenverbände der Krankenhäuser und der gesetzlichen Krankenversicherungen erläutert Spahn, dass es derzeit „sehr kurzfristig zu Anpassungserfordernissen in den Arbeitsabläufen der Krankenhäuser“ kommen könne. Die entsprechende Verordnung sehe bei stark erhöhten Patientenzahlen etwa wegen einer Epidemie vor, dass die Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden müssen. Die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung lägen aktuell bundesweit vor.

Die Untergrenzen sind Teil von Bemühungen, auf die Personalnot in der Pflege zu reagieren. Patienten sollen so in wichtigen Abteilungen auf eine feste Mindestbesetzung mit Pflegekräften zählen können. Dies gilt für Intensivstationen und mehrere weitere Stationen.

11.33 Uhr: Hannover Messe wegen Ausbreitung des Coronavirus verschoben

Die wirtschaftlichen Schäden durch das neuartige Coronavirus waren in vielen Bereichen unterschätzt worden. Jetzt zieht auch die größte Industriemesse der Welt Konsequenzen.

Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern aus 70 Ländern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit.

11 Uhr: Sieben weitere Infizierte in Baden-Württemberg

Am Mittwochmorgen wurden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg sieben neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Das teilt das Sozialministerium in einer Pressemitteilung mit. Betroffen seien Freiburg (3Fälle), der Bodenseekreis (1 Fall) sowie Ulm (3 Fälle). Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Land steigt damit auf insgesamt 44.

Bei den Fällen in Ulm handele es sich um drei Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten. Damit steigt die Anzahl der Infizierten in Ulm auf insgesamt vier.

Ein Mann aus dem Bodenseekreis erkrankte laut Mitteilung nach seiner Rückkehr aus Bormio (Italien/Lombardei) am 3. März mit milder Symptomatik. Er befinde sich derzeit in häuslicher Isolation.

Das Corona-Virus hat Ulm erreicht. Die Universitätsklinik und das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises haben den ersten Fall bestätigt. Die Patientin ist im Moment in der Uniklinik in Quarantäne.

Bei den Fällen aus dem Raum Freiburg handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1966), der sich zuvor in Südtirol (Italien/Obereggen) aufgehalten hatte sowie um einen weiteren ebenfalls aus Südtirol (Italien/Wolkenstein) zurückkehrenden Mann (Jahrgang 1957) mit milden Symptomen. Auch ein Mädchen (Jahrgang 2008) erkrankte als Kontaktperson ihres Vaters an Fieber, Schwindel sowie Kopfschmerzen und befinde sich, wie die beiden anderen Fälle, in häuslicher Isolation.

10.35 Uhr: Welche Rechte hat der Arbeitnehmer?

Das neue Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Während erste Betriebe konkret von den Auswirkungen erfasst werden, wächst auch die Unsicherheit unter den Arbeitnehmern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

10.05 Uhr: Pressekonferenz in Aalen zum Fall im Ostalbkreis hat begonnen

Landrat Klaus Pavel informiert auf einer Pressekonferenz über den ersten Fall im Ostalbkreis. Dabei handelt es sich um eine 46-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen, die beim Karneval in Heinsberg (NRW) war. Die wichtigsten Aussagen des Landrats im Überblick:

"Die Familie der infizierten Frau befindet sich in häuslicher Situation."

"Der Gesundheitszustand der Frau ist stabil und auf dem Weg der Besserung."

"Gestern Abend von allen Abstrichen gemacht, die mit der Person in Kontakt waren."

"Es ist wichtig, dass Infizierte sich an Kontaktpersonen erinnern, damit der Personenkreis direkt informiert werden kann."

"Seit gestern sind weitere Familien in häuslicher Isolation. Die Abstriche sind alle im Labor, wir hoffen, dass die Ergebnisse bald kommen."

Hier geht's zum Livestream:

10 Uhr: Erster Corona-Verdacht in Lindau

In Lindau gibt es den ersten Corona-Verdachtsfall. Weil es sich um den Vater einer Schülerin handelt, sind an zwei Schulen mehr als 30 Schüler unter Quarantäne gestellt.

Landrat Klaus Pavel (Mitte) informiert am Mittwochmorgen über den ersten bestätigen Fall im Ostalbkreis. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen. (Foto: Michael Häußler)

9.30 Uhr: Weitere Informationen zum Infizierten am Bodensee

Bei dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall im Bodenseekreis sei der Zustand unkritisch. Das meldet das Landratsamt auf Anfrage von schwäbische.de.

Unabhängig von der Infektion sei eine Schulklasse in Friedrichshafen mitsamt mehrerer Lehrer vorsorglich in häusliche Isolation geschickt worden.

8.55 Uhr: Dietrich Theater wirbt mit Corona-Bier

Dass man das Coronavirus auch mal mit einem Augenzwinkern betrachten kann, zeigt die neue Werbung des Neu-Ulmer Dietrich Theaters: Zu jeder Essensbestellung gab es dort ein Corona-Bier gratis dazu.

8.15 Uhr: Auswirkungen des Coronavirus auf die gesamte Region

Das Coronavirus breitet sich in der Region aus. Neben einem weiteren Fall in Ulm gibt es nun auch den ersten Infizierten im Ostalbkreis. Auch am Bodensee soll der erste Fall gemeldet worden sein. Alles, was die Region beschäftigt, im Überblick:

Ostalbkreis

Alb-Donau/Biberach

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

6.30 Uhr: Landtag bereitet sich auf Debatte über Corona-Virus vor

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg ist an diesem Mittwoch ab 9.00 Uhr Thema im Landtag. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) berichtet zunächst, wie die Lage ist. Im Anschluss ist eine Debatte geplant.

Im Südwesten war die erste Infektion mit dem Virus am 25. Februar bestätigt worden. Es handelte sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Seitdem sind mehrere bestätigte Fälle hinzugekommen. Nach Luchas Worten zeigen die Patienten aber bislang milde Krankheitsverläufe.

Die Behörden erwarten eine steigende Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Sie wollen aber eine schnelle Ausbreitung verhindern.

Das Wichtigste vom Dienstag im Überblick:

Sieben neue Fälle in BaWü am Dienstagabend: Ulm, Ostalbkreis, Zollernalbkreis, Lörrach, Esslingen

Kultusministerium BawÜ: Klassenfahrten in Risikogebiete absagen

Anlaufstellen für Beratungen sollen in BaWü eröffnet werden

