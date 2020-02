Newsblog zum Coronavirus: Verdachtsfall am Bodensee - weitere Person nahe Freiburg infiziert

Die wichtigsten Entwicklungen und Informationen zum Coronavirus fasst Schwäbische.de auch heute wieder im Newsblog für Sie zusammen. Der Fokus liegt auf Deutschland und der Schwerpunkt auf Informationen für den Südwesten.

Das Wichtigste im Überblick:

18.00 Uhr: Zahl der Infizierte in BaWü steigt auf 15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist am Samstag ein weiteres Mal gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist eine der Kontaktpersonen eines Mannes erkrankt, der bereits wegen einer Infektion isoliert ist.

Die 42 Jahre alte Frau werde laut Gesundheitsamt Freiburg zu Hause im Landkreis Emmendingen ebenfalls isoliert betreut. Es ist der 15. Fall einer Infektion in Baden-Württemberg.

16.20 Uhr: Corona-Verdachtsfall am Bodensee

Am Samstag wurde erstmals ein Verdachtsfall im Bodenseekreis bekannt. Es handelt sich dabei um einen Mann mittleren Alters, der nach einer geschäftlichen Reise aus Italien zurückgekehrt war, wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landkreises auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigte.

Der Mann hat sich laut Schwarz selbst gemeldet und war zu Untersuchungen im Klinikum Friedrichshafen.

Da die Kriterien nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts durch den Aufenthalt in einem Risikogebiet erfüllt gewesen seien, wurde ein entsprechender Test auf das Coronavirus durchgeführt.

Mit den Ergebnisse wird im Lauf des Sonntags gerechnet. Weitere Informationen zum Verdachtsfall am Bodensee lesen Sie hier.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

16:00 Uhr: Warnung vor Falschmeldungen und Diskriminierung

Um eine Weiterverbreitung in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg zu verhindern, ist es laut Sozialministerium wichtig, Fälle frühzeitig zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) bleibt bislang bei seiner Einschätzung, dass das Risiko einer Ansteckung gering bis mäßig ist.

Dennoch warnte nach Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und dem Sozialministerium auch die Stadt Stuttgart vor Falschmeldungen und kritisierte Anfeindungen gegen infizierte Patienten.

"Wer vom Virus befallen ist und sich meldet, ist mit Respekt zu behandeln", fordert die Verwaltung der Landeshauptstadt in einer Mitteilung. "Wir warnen vor Stigmatisierung."

15.10 Uhr: Minister Lucha: "Kein kursierender Erreger"

Auch nach 14 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg gibt sich Sozialminister Manne Lucha zuversichtlich, die Lage im Südwesten zu kontrollieren.

"Wir haben nach wie vor keinen kursierenden Erreger", sagte der Grünen-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben einen Überblick über die meisten Kontaktketten und reden nach wie vor von einzelnen Fällen oder von Clustern."

Ein Dutzend der bisherigen Fälle im Südwesten könne eingegrenzt werden, bei zwei weiteren Fällen werde die Infektionskette abgeklärt. "Das ist der Unterschied zum Beispiel zu den nordrhein-westfälischen Fällen. In Baden-Württemberg haben wir außerdem relativ moderate Verläufe", sagte Lucha.

Allerdings sei er sich der Gefahr, die für einen infizierten Menschen von dem Virus ausgehe, bewusst, sagte der Minister. "Unsere Körper sind gegenüber dem Coronavirus naiv. Wir haben noch nichts."

In der Bevölkerung habe sich noch keine Immunisierung gegen das Virus aufgebaut. "Damit sind wir natürlich anfälliger als zum Beispiel beim Influenzavirus."

14.15 Uhr: Virus bei vier Kindern in NRW nachgewiesen

Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Kinder gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Den Kindern gehe es gut. Sie zeigten "allenfalls leichte Erkältungssymptome", sagte eine Sprecherin.

Insgesamt besuchen 114 Kinder die Kita. Rund 100 Jungen und Mädchen machten den Test, bei vieren war der Befund positiv. Die anderen rund 14 Kinder seien zu dem freiwilligen Test nach bisherigen Erkenntnissen nicht erschienen.

Blick ins Labor: Wie der Coronavirus-Test funktioniert. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

14.00 Uhr: ZF stellt eigene Atemmasken für Mitarbeiter her

Es ist paradox: Im Unternehmen weiß man, dass die Masken keinen sonderlichen Schutz bieten, aber ohne Masken dürfen Werke in China nicht produzieren. Was ein ZF-Sprecher dazu sagt und was mit den überschüssigen Masken passiert, lesen Sie hier.

13.40 Uhr: Gesundheitszustand der Corona-Patienten in BaWü ist stabil

Den insgesamt 14 mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Baden-Württemberg geht es nach Angaben des Landessozialministeriums weiter vergleichsweise gut.

Ihr Gesundheitszustand sei stabil, teilte das Ministerium am Samstag in Stuttgart mit.

In Baden-Württemberg waren am Freitagabend noch zwei weitere Coronavirus-Fälle bekanntgeworden, darunter ein Bekannter eines 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen, dessen Fall als erster registriert worden war.

12.50 Uhr: Büsinger Buurefasnachtsumzug abgesagt

Bei dem internationalen Fasnachtsumzug im Landkreis Konstanz waren für Sonntag rund 60 Gruppen mit über 1.500 Teilnehmern erwartet worden. Doch wegen des Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt.

Da Büsingen politisch zwar zu Deutschland gehört, aber im Wirtschafts-und Zollgebiet der Schweiz liegt, gelten hier die jüngsten Maßgaben des Schweizer Bundesrates über das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern.

11.45 Uhr: Auch Polizisten sollen in BaWü zu Hause bleiben

Nach Kindern, Schülern, Lehrern und vielen Beamten sollen nun auch baden-württembergische Polizisten zunächst vorsorglich zu Hause bleiben, wenn sie sich in den vergangenen Tagen in einem Risikogebiet für das neuartige Coronavirus aufgehalten haben.

Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen, wie aus einem internen Schreiben des baden-württembergischen Innenministeriums hervorgeht, das der dpa vorliegt. Die Beamten würden vom Dienst freigestellt, bis ihr Gesundheitszustand zweifelsfrei geklärt sei.

Zuvor hatte bereits das Kultusministerium eine ähnliche Vorgabe für Kindertagesstätten und Schulen herausgegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind in Baden-Württemberg 14 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

10.00 Uhr: Risiko für Bevölkerung "gering bis mäßig"

"Bezüglich der Einschätzung der aktuellen Lage stützt sich das Ministerium für Soziales und Integration auf die Bewertung des Robert Koch-Institutes", erklärt das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg auf seiner Internetseite.

Auf Grundlage dieser Bewertung werde "das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt", heißt es weiter.

In Baden-Württemberg gibt es zu jetzigen Zeitpunkt 14 bestätigte Fälle mit positivem Testergebnis. Das Bundesland hat für Rückkehrer aus Risikogebieten dringende Handlungsempfehlungen erstellt.

So sollen sich Rückkehrer telefonisch bei ihrem Hausarzt melden und zudem ihre Kinder nicht mehr in Schulen und Kitas schicken. Weitere Informationen der Behörden lesen Sie hier.

Eine Übersicht über die offiziell als "Risikogebiete" deklarierten Regionen finden Sie hier.

Unabhängig davon hat das Land die eigenen Laborkapazitäten inzwischen ausgebaut. So können ab sofort Proben von begründeten Verdachtsfällen in Absprache mit dem Gesundheitsamt im Labor des Landesgesundheitsamtes untersucht werden.

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt eine Hotline für Rat suchende Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werktags zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch unter 0711 904-39555.

09.00 Uhr: Zusätzliche Maßnahmen der Bundesregierung

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland sollen zusätzliche Schutzvorkehrungen greifen. So sollen Großveranstaltungen von umfassenden Risikobewertungen abhängig gemacht werden, wie nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung am Freitagabend in Berlin mitgeteilt wurde.

Konkrete Entscheidungen liegen aber bei den Veranstaltern und zuständigen Behörden vor Ort. Sollten in Fern- und Regionalzügen Verdachtsfälle festgestellt werden, müssen Bahnunternehmen dies melden. Kommen sollen auch verstärkte grenznahe Kontrollen der Bundespolizei. Mehr zu den Maßnahmen lesen Sie hier.

Die Entwicklung von Freitagabend

14. Person in Baden-Württemberg angesteckt

Es handelt sich um eine männliche Person im Landkreis Göppingen.

IT-TRANS in Karlsruhe wird verschoben

Die Karlsruher Messe teilte am Freitagabend mit, dass die Nahverkehrsmesse IT-Trans in der kommenden Woche aus Sicherheitsgründen verschoben wird. Die Anfragen und gesundheitlichen Bedenken der Teilnehmer hätten in dieser Woche deutlich zugenommen, hieß es in der Mitteilung. Der neue Termin werde zeitnah mitgeteilt.

Berliner Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Das sagte ein Messesprecher. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen.