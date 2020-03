Newsblog zum Coronavirus: Patient am Bodensee nicht infiziert - neuer Fall im Raum Freiburg

Die wichtigsten Entwicklungen und Informationen zum Coronavirus fasst Schwäbische.de auch heute wieder im Newsblog für Sie zusammen. Der Fokus liegt auf Deutschland und auf Informationen für den Südwesten.Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

17:45 Uhr: Neuer Corona-Fall in BaWü

In Baden-Württemberg wurde am Wochenende ein weiterer bestätigter Corona-Fall aus dem Raum Freiburg bekannt, damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf 16.

Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann ohne Bezug zu den vorbekannten Fällen. Symptombeginn war der 26. Februar, erklärt das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg.

Innerhalb der Inkubationszeit erfolgte offensichtlich eine Reise nach Basel (21.2 bis 23.2.2020). Die stationäre Aufnahme des Patienten wurde veranlasst.

17:40 Uhr: Strobl: Weitere Infizierte unvermeidbar

In Baden-Württemberg werden sich nach Einschätzung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) trotz aller Anstrengungen weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zunächst nicht verhindern lassen. „Wir müssen uns bewusst sein, dass weitere Krankheitsfälle auftreten werden“, sagte Strobl am Sonntag der dpa.

Er rief erneut dazu auf, die Hinweise des Robert Koch-Instituts zu Veranstaltungen ernst zu nehmen und die Empfehlungen zur Hygiene zu beachten. „Das ganze Land ist gefordert“, sagte der Minister. „Jeder Einzelne kann und muss mithelfen.“

Strobl bedankte sich zudem bei Vereinen, Kirchen, der Industrie und den Betrieben für deren Schritte, um das Risiko von Ansteckungen zu verringern. „Das macht mich verhalten zuversichtlich“, sagte der Innenminister.

16.30 Uhr: 1600 Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben

In Bayern sind am Sonntag vier neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um zwei weitere Fälle aus Oberbayern sowie je einen Fall aus Mittelfranken und aus dem Allgäu. Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten.

Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben.

Rund 1600 Mitarbeiter seien davon betroffen, erklärte Unternehmenssprecher Stephan Knüttel. Diese seien bereits darüber informiert und angewiesen worden, zu Hause zu bleiben.

16.10 Uhr: Infizierte, Geheilte, kritische Fälle

Neben Meldungen über Neu-Infektionen in Deutschland und speziell in der Region, wollen wir in unserer tagesaktuellen Berichterstattung unseren Fokus ab sofort auch auf die geheilten Personen legen und diese Information ganz oben im Newsblog zur Verfügung stellen.

Dabei orientieren wird uns an den Zahlen der Weltgesundheitsbehörde (WHO). Aktuell sehen die Zahlen wie folgt aus:

15.09 Uhr: Corona-Kontrolle am Werkstor

Auch viele Unternehmen in der Region setzen sich täglich mit der befürchteten Ausbreitung des Virus und möglichen Gefahren für die eigenen Mitarbeiter auseinander, auch die beiden größten Industriebetriebe in Friedrichshafen.

Rolls-Royce Power Systems wird am Montag und Dienstag an den Werkstoren Befragungen der Mitarbeiter durchführen, vor allem mit Blick auf Rückkehrer aus den Fasnetsferien. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

14.38 Uhr: Neue Verdachtsfälle in Bayern

In Bayern sind vier weitere Verdachtsfälle bestätigt worden. Einer davon führt dazu, dass ein Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern vorübergehend schließt.

Hier geht es zum ausführlichen Artikel.

14.00 Uhr: Verdachtsfall am Bodensee ohne Befund

Der am Samstag aus dem Bodenseekreis gemeldete Verdachtsfall auf SARS-CoV-2 (Corona-Virus) hat sich im Labortest als negativ herausgestellt.

Laut Landratsamt Bodenseekreis teilte dies am Sonntagmittag das Labor der Uni-Klinik Freiburg dem Gesundheitsamt Bodenseekreis mit. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

13.10 Uhr: 117 Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Bis Sonntagvormittag sind in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 117 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden.

Noch am Freitag waren es erst 53 Nachweise. Die Lungenkrankheit breitet sich in der ganzen Welt aus, es gibt weitere Todesfälle. Hier geht es zum Überblick.

13.00 Uhr: Zwei Deutsche unter den Infizierten in Österreich

In Österreich sind zwei deutsche Touristen positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die beiden litten nur unter einer milden Form der neuen Lungenkrankheit, sagte ein Sprecher des Wiener Gesundheitsministers am Sonntag. Das Paar war zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung in Deutschland und hatte dort Kontakt mit einem Infizierten. Es wurde in einem Wiener Krankenhaus behandelt, durfte dann aber wieder ins Hotel. Dort sei es abgeschottet, um andere Gäste nicht zu gefährden.

Insgesamt wurden am Sonntag vier neue Infektionsfälle in Österreich bekannt, die Betroffenen seien in einem guten Zustand, hieß es. Am Mittag lag die Zahl der Infizierten in Österreich damit bei 14.

11.40 Uhr: Michelin sagt berühmte Sterne-Verleihung ab

Der Restaurantführer Guide Michelin hat die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg wegen des Coronavirus abgesagt. Die Auszeichnung der Restaurants werde in einer „digitalen Pressekommunikation“ erfolgen. Zu der in der Hamburger Handelskammer geplanten Veranstaltung waren rund 400 Besucher aus der Spitzengastronomie erwartet worden. Die Veranstaltung hätte neben der Verleihung der Michelin-Sterne unter anderem ein Walking Dinner und eine Aftershow-Party beinhaltet.

10.40 Uhr: Debatte über die Absage von Großveranstaltungen

Die Schweiz und Frankreich verbieten Großveranstaltungen bereits rigoros, auch in Deutschland werden Messen abgesagt. Sozialminister Lucha sieht für viele Veranstaltungen aber noch kein größeres Risiko. Zum Artikel geht es hier.

9.10 Uhr: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Hessen bestätigt

In Hessen wurden am späten Samstagabend vier weitere Infektionen bestätigt. Betroffen seien drei Männer aus Frankfurt am Main und eine Frau aus dem Landkreis Groß-Gerau. Damit steigt die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Fälle in Hessen auf acht.

8.15 Uhr: Quarantäne für Hunderte im Kreis Heinsberg beendet

Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren vorsorglich zur Quarantäne aufgerufen worden. Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen. Ein 47-Jähriger, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiterhin in ernstem Gesundheitszustand ist, hatte an der Karnevalssitzung teilgenommen.

8.00 Uhr: Minister Lucha versucht zu beruhigen

Zum Ende der Faschingsferien versuchen die Behörden in Baden-Württemberg weiter, das Risiko von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu verringern. Auch die Polizei zieht Konsequenzen. Hier geht es zum Artikel.

Die Entwicklung von Samstagabend

Drei neue Infektionsfälle in Bayern

In Bayern gibt es drei weitere Coronavirus-Fälle. Es handele sich um Patienten aus Oberbayern, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit.

Details zu den Fällen würden am Sonntag bekannt gegeben. Die drei neuen Infektionen wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis zum späten Samstagnachmittag bestätigt.

Zahl der Infizierte in BaWü steigt auf 15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist am Samstag ein weiteres Mal gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist eine der Kontaktpersonen eines Mannes erkrankt, der bereits wegen einer Infektion isoliert ist.

Die 42 Jahre alte Frau werde laut Gesundheitsamt Freiburg zu Hause im Landkreis Emmendingen ebenfalls isoliert betreut. Es ist der 15. Fall einer Infektion in Baden-Württemberg.

Corona-Verdachtsfall am Bodensee

Am Samstag wurde erstmals ein Verdachtsfall im Bodenseekreis bekannt. Es handelt sich dabei um einen Mann mittleren Alters, der nach einer geschäftlichen Reise aus Italien zurückgekehrt war, wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landkreises auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigte.

Der Mann hat sich laut Schwarz selbst gemeldet und war zu Untersuchungen im Klinikum Friedrichshafen.

Da die Kriterien nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts durch den Aufenthalt in einem Risikogebiet erfüllt gewesen seien, wurde ein entsprechender Test auf das Coronavirus durchgeführt.

Mit den Ergebnissen wird im Lauf des Sonntags gerechnet. Weitere Informationen zum Verdachtsfall am Bodensee lesen Sie hier

