Newsblog zum Coronavirus: Drei Schulklassen am Bodensee in Isolation - neue Fälle in Ulm

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: Robert-Koch-Institut (Stand 4.3. 8 Uhr) und WHO)

Infizierte insgesamt: 240 (WHO) 240 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 44

Das Wichtigste im Überblick:

Drei Schulklassen am Bodensee befinden sich in Isolation

Erste bestätigte Fälle am Bodensee und im Ostalbkreis

Weiterer Infizierter in Ulm

Lucha informiert Parlamentarier, anschließend gibt es Debatte über Corona-Lage

Gesundheitsminister Spahn gibt am Nachmittag eine Regierungserklärung ab

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

11.33 Uhr: Hannover Messe wegen Ausbreitung des Coronavirus verschoben

Die wirtschaftlichen Schäden durch das neuartige Coronavirus waren in vielen Bereichen unterschätzt worden. Jetzt zieht auch die größte Industriemesse der Welt Konsequenzen.

Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern aus 70 Ländern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit.

11 Uhr: Sieben weitere Infizierte in Baden-Württemberg

Am Mittwochmorgen wurden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg sieben neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Das teilt das Sozialministerium in einer Pressemitteilung mit. Betroffen seien Freiburg (3Fälle), der Bodenseekreis (1 Fall) sowie Ulm (3 Fälle). Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Land steigt damit auf insgesamt 44.

Bei den Fällen in Ulm handele es sich um drei Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten. Damit steigt die Anzahl der Infizierten in Ulm auf insgesamt vier.

Das Corona-Virus hat Ulm erreicht. Die Universitätsklinik und das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises haben den ersten Fall bestätigt. Die Patientin ist im Moment in der Uniklinik in Quarantäne.

Ein Mann aus dem Bodenseekreis erkrankte laut Mitteilung nach seiner Rückkehr aus Bormio (Italien/Lombardei) am 3. März mit milder Symptomatik. Er befinde sich derzeit in häuslicher Isolation.

Bei den Fällen aus dem Raum Freiburg handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1966), der sich zuvor in Südtirol (Italien/Obereggen) aufgehalten hatte sowie um einen weiteren ebenfalls aus Südtirol (Italien/Wolkenstein) zurückkehrenden Mann (Jahrgang 1957) mit milden Symptomen. Auch ein Mädchen (Jahrgang 2008) erkrankte als Kontaktperson ihres Vaters an Fieber, Schwindel sowie Kopfschmerzen und befinde sich, wie die beiden anderen Fälle, in häuslicher Isolation.

10.35 Uhr: Welche Rechte hat der Arbeitnehmer?

Das neue Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Während erste Betriebe konkret von den Auswirkungen erfasst werden, wächst auch die Unsicherheit unter den Arbeitnehmern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

10.05 Uhr: Pressekonferenz in Aalen zum Fall im Ostalbkreis hat begonnen

Landrat Klaus Pavel informiert auf einer Pressekonferenz über den ersten Fall im Ostalbkreis. Dabei handelt es sich um eine 46-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen, die beim Karneval in Heinsberg (NRW) war. Die wichtigsten Aussagen des Landrats im Überblick:

"Die Familie der infizierten Frau befindet sich in häuslicher Situation."

"Der Gesundheitszustand der Frau ist stabil und auf dem Weg der Besserung."

"Gestern Abend von allen Abstrichen gemacht, die mit der Person in Kontakt waren."

"Es ist wichtig, dass Infizierte sich an Kontaktpersonen erinnern, damit der Personenkreis direkt informiert werden kann."

"Seit gestern sind weitere Familien in häuslicher Isolation. Die Abstriche sind alle im Labor, wir hoffen, dass die Ergebnisse bald kommen."

Landrat Klaus Pavel (Mitte) informiert am Mittwochmorgen über den ersten bestätigen Fall im Ostalbkreis. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen. (Foto: Michael Häußler)

10 Uhr: Erster Corona-Verdacht in Lindau

In Lindau gibt es den ersten Corona-Verdachtsfall. Weil es sich um den Vater einer Schülerin handelt, sind an zwei Schulen mehr als 30 Schüler unter Quarantäne gestellt.

9.30 Uhr: Weitere Informationen zum Infizierten am Bodensee

Bei dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall im Bodenseekreis sei der Zustand unkritisch. Das meldet das Landratsamt auf Anfrage von schwäbische.de.

Unabhängig von der Infektion sei eine Schulklasse in Friedrischhafen mitsamt mehrerer Lehrer vorsorglich in häusliche Isolation geschickt worden.

8.55 Uhr: Dietrich Theater wirbt mit Corona-Bier

Dass man das Coronavirus auch mal mit einem Augenzwinkern betrachten kann, zeigt die neue Werbung des Neu-Ulmer Dietrich Theaters: Zu jeder Essensbestellung gab es dort ein Corona-Bier gratis dazu.

8.15 Uhr: Auswirkungen des Coronavirus auf die gesamte Region

Das Coronavirus breitet sich in der Region aus. Neben einem weiteren Fall in Ulm gibt es nun auch den ersten Infizierten im Ostalbkreis. Auch am Bodensee soll der erste Fall gemeldet worden sein. Alles, was die Region beschäftigt, im Überblick:

Ostalbkreis

Alb-Donau/Biberach

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

6.30 Uhr: Landtag bereitet sich auf Debatte über Corona-Virus vor

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg ist an diesem Mittwoch ab 9.00 Uhr Thema im Landtag. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) berichtet zunächst, wie die Lage ist. Im Anschluss ist eine Debatte geplant.

Im Südwesten war die erste Infektion mit dem Virus am 25. Februar bestätigt worden. Es handelte sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Seitdem sind mehrere bestätigte Fälle hinzugekommen. Nach Luchas Worten zeigen die Patienten aber bislang milde Krankheitsverläufe.

Die Behörden erwarten eine steigende Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Sie wollen aber eine schnelle Ausbreitung verhindern.

Das Wichtigste vom Dienstag im Überblick:

Sieben neue Fälle in BaWü am Dienstagabend: Ulm, Ostalbkreis, Zollernalbkreis, Lörrach, Esslingen

Kultusministerium BawÜ: Klassenfahrten in Risikogebiete absagen

Anlaufstellen für Beratungen sollen in BaWü eröffnet werden

