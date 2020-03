Newsblog zum Coronavirus: Die wichtigsten Meldungen des Tages

Die wichtigsten Entwicklungen und Informationen zum Coronavirus fasst Schwäbische.de auch heute wieder im Newsblog für Sie zusammen. Der Fokus liegt auf Deutschland und auf Informationen für den Südwesten.

Das Wichtigste im Überblick:

Aktuell gibt es 15 Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg

Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg Ein Verdachtsfall im Bodenseekreis

Ministerium: Risiko für Bevölkerung "gering bis mäßig"

Eine Übersicht über die "Risikogebiete" finden Sie hier

Bei Infektionsverdacht nicht einfach zum Hausarzt gehen - anrufen!

- anrufen! In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

9.10 Uhr: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Hessen bestätigt

In Hessen wurden am späten Samstagabend vier weitere Infektionen bestätigt. Betroffen seien drei Männer aus Frankfurt am Main und eine Frau aus dem Landkreis Groß-Gerau. Damit steigt die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Fälle in Hessen auf acht.

8.15 Uhr: Quarantäne für Hunderte im Kreis Heinsberg beendet

Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren vorsorglich zur Quarantäne aufgerufen worden. Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen. Ein 47-Jähriger, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiterhin in ernstem Gesundheitszustand ist, hatte an der Karnevalssitzung teilgenommen.

8.00 Uhr: Minister Lucha versucht zu beruhigen

Zum Ende der Faschingsferien versuchen die Behörden in Baden-Württemberg weiter, das Risiko von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu verringern. Auch die Polizei zieht Konsequenzen. Hier geht es zum Artikel.

Die Entwicklung von Samstagabend

Drei neue Infektionsfälle in Bayern

In Bayern gibt es drei weitere Coronavirus-Fälle. Es handele sich um Patienten aus Oberbayern, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit.

Details zu den Fällen würden am Sonntag bekannt gegeben. Die drei neuen Infektionen wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis zum späten Samstagnachmittag bestätigt.

Zahl der Infizierte in BaWü steigt auf 15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist am Samstag ein weiteres Mal gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist eine der Kontaktpersonen eines Mannes erkrankt, der bereits wegen einer Infektion isoliert ist.

Die 42 Jahre alte Frau werde laut Gesundheitsamt Freiburg zu Hause im Landkreis Emmendingen ebenfalls isoliert betreut. Es ist der 15. Fall einer Infektion in Baden-Württemberg.

Corona-Verdachtsfall am Bodensee

Am Samstag wurde erstmals ein Verdachtsfall im Bodenseekreis bekannt. Es handelt sich dabei um einen Mann mittleren Alters, der nach einer geschäftlichen Reise aus Italien zurückgekehrt war, wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landkreises auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigte.

Der Mann hat sich laut Schwarz selbst gemeldet und war zu Untersuchungen im Klinikum Friedrichshafen.

Da die Kriterien nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts durch den Aufenthalt in einem Risikogebiet erfüllt gewesen seien, wurde ein entsprechender Test auf das Coronavirus durchgeführt.

Mit den Ergebnissen wird im Lauf des Sonntags gerechnet. Weitere Informationen zum Verdachtsfall am Bodensee lesen Sie hier

