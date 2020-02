Newsblog zum Coronavirus: Die wichtigsten Meldungen des Tages

Die wichtigsten Entwicklungen und Informationen zum Coronavirus fasst Schwäbische.de auch heute wieder im Newsblog für Sie zusammen. Der Fokus liegt auf Deutschland und der Schwerpunkt auf Informationen für den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Das Wichtigste im Überblick:

Aktuell gibt es 14 Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg

Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg Krisenstab der Bundesregierung beschließt weitere Maßnahmen

Bei Infektionsverdacht nicht einfach zum Hausarzt gehen - anrufen!

- anrufen! In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

09.00 Uhr: Zusätzliche Maßnahmen der Bundesregierung

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland sollen zusätzliche Schutzvorkehrungen greifen. So sollen Großveranstaltungen von umfassenden Risikobewertungen abhängig gemacht werden, wie nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung am Freitagabend in Berlin mitgeteilt wurde.

Konkrete Entscheidungen liegen aber bei den Veranstaltern und zuständigen Behörden vor Ort. Sollten in Fern- und Regionalzügen Verdachtsfälle festgestellt werden, müssen Bahnunternehmen dies melden. Kommen sollen auch verstärkte grenznahe Kontrollen der Bundespolizei. Mehr zu den Maßnahmen lesen Sie hier.

Die Entwicklung von Freitabend

14. Person in Baden-Württemberg angesteckt

Es handelt sich um eine männliche Person im Landkreis Göppingen.

IT-TRANS in Karlsruhe wird verschoben

Die Karlsruher Messe teilte am Freitagabend mit, dass die Nahverkehrsmesse IT-Trans in der kommenden Woche aus Sicherheitsgründen verschoben wird. Die Anfragen und gesundheitlichen Bedenken der Teilnehmer hätten in dieser Woche deutlich zugenommen, hieß es in der Mitteilung. Der neue Termin werde zeitnah mitgeteilt.

Berliner Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Das sagte ein Messesprecher. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.