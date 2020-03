Newsblog zum Coronavirus: Die Entwicklungen am Dienstag im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Hier klicken zum Aktualisieren

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: WHO, Robert-Koch-Institut und Landesbehörde)

Infizierte insgesamt: 165 (WHO) 157 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 26

Das Wichtigste im Überblick:

Auswirkungen des Coronavirus in der ganzen Region

Um 12 Uhr äußert sich die baden-württemberische Regierung zur aktuellen Lage

Württembergischer Fußballverband setzt Handshake vor Spielen aus

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

9.10 Uhr: Württembergischer Fußballverband setzt Handshake vor Spielen aus

Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat aus gegebenem Anlass beschlossen, "ab sofort und bis auf Weiteres auf den Handshake vor Spielbeginn zu verzichten." Das geht aus einer E-Mail an die Schiedsrichtergruppen des Verbandes hervor, die die Vorgabe an ihre Mitglieder weitergeleitet hat.

"Für weitere Maßnahmen sieht der wfv derzeit keinen Handlungsbedarf", heißt es in dem Schreiben weiter.

8.55 Uhr: Wie das Coronavirus die Region beschäftigt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zeigt in der gesamten Region Auswirkungen. Apotheken, die keinen Mundschutz mehr vorrätig haben, Menschen, die in Quarantäne müssen oder die Situation an Schulen und Kindergärten - hier finden Sie alles im Überblick:

Ostalb

Biberach/Alb-Donau

Oberschwaben

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

8.30 Uhr: Arbeitnehmer in Schwäbisch Hall infiziert

Ein Mitarbeiter der Firma Klafs in Schwäbisch Hall hat sich offenbar in seinem Urlaub mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Firma in einer Mitteilung mit. Dem Mann gehe es aber den Umständen entsprechend gut, er solle sich in häusliche Isolation begeben.

Der Fall gilt nicht als erster offizieller Fall in Schwäbisch Hall, da das Gesundheitsamt Heilbronn für den Mitarbeiter zuständig ist.

7.00 Uhr: Baden-württembergische Regierung äußert sich zur aktuellen Lage

Die Lage nach den ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg steht an diesem Dienstag um 12 Uhr im Mittelpunkt der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Den Fragen der Journalisten stellen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne).

+++ Lesen Sie die Chronologie zur Ausbreitung des Corona-Virus nach - von der ersten Meldung bis heute. Hier geht es zu unserem Dossier. +++

Das Wichtigste Vom Montag im Überblick:

Zahlreiche Neuinfektionen in Deutschland - 10 der 16 Bundesländer betroffen

Bitte an Rückkehrer aus Risikogebieten: Zu Hause bleiben

Philologenverband: Schulen nicht genügend ausgestattet

Virologe Christian Drosten: "Ich sehe bisher keine richtigen Fakten oder Zahlen, die ein hohes Risiko belegen würden."

Alle Entwicklungen vom Montag gibt es zum Nachlesen hier:

Video- So schützt man sich vor Keimen

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.