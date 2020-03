Newsblog zum Coronavirus: Deutschlandweit 684 Fälle - 20 Schulen bei Biberach bleiben geschlossen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:



Infizierte insgesamt: 578 (WHO) 534 (RKI)

Geheilte insgesamt: 17 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 8 (WHO)

Baden-Württemberg: 116 (Ministerium)

Das Wichtigste im Überblick:

Weitere Infizierte in Wangen, Lindau und am Bodensee

Erster Infizierter im Landkreis Biberach, Schulen sollen teilweise zu bleiben

Landesregierung: Rückkehrer aus Südtirol sollen Zuhause bleiben

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

Lesen Sie die Chronologie zur Ausbreitung des Coronavirus nach - von der ersten Meldung bis heute.

7. März, 10 Uhr: Deutschlandweit 45 neue Fälle seit Freitag

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an. Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es 346 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 117 Fälle, in Baden-Württemberg 116.

In vielen anderen Bundesländern traten teilweise nur Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

20.40 Uhr: Zweiter Infizierter im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach hat sich am Freitagabend ein weiterer Verdachtsfall bestätigt. Das teilt das Landratsamt mit. Es handele sich um einen 44-jährigen Kreisbewohner, der seit Dienstag erkrankt ist. Die Krankheitssymptome sind bereits abklingend.

Er befindet sich zusammen mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. Ein Infektionsherd ist derzeit nicht bekannt. Eine Verbindung zum bestehenden bestätigten Fall bestehe wohl nicht. Im Landkreis Biberach gibt es demnach zwei bestätigte Fälle.

20.01 Uhr: Zwei neue Coronafälle in Lindau

Im Landkreis Lindau sind zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei bislang begründete Verdachtsfälle haben sich bestätigt. Die Zahl der Coronafälle im Landkreis erhöht sich damit auf vier.

Bei der Lindauer Zeitung hat sich derweil der Familienvater gemeldet, bei dem das Coronavirus am Dienstag bestätigt wurde und der mit seiner Familie derzeit in Quarantäne lebt. Der Mann wehrt sich gegen Vorwürfe, die er seit Bekanntwerden der Infektion nicht nur per Whatsapp erhält.

Was ihm vorgeworfen wird

19.37 Uhr: Bad Waldseer Gymnasium bleibt am Montag geschlossen

Am Montag sollen das Bad Waldseer Gymnasium sowie das Studienkolleg St. Johann in Blönried wegen des Coronavirus geschlossen bleiben, das empfiehlt das Kreisgesundheitsamt des Landkreises Biberach.

Der Grund: ein 43-jährige Mann aus dem Landkreis Biberach wurde positiv getestet und war zuvor mit weiteren 100 Personen bei einer Familienfreizeit in Südtirol – darunter auch Schüler des Bad Waldseer Gymnasiums und des Studienkollegs, wie Landratsamtssprecher Bernd Schwarzendorfer auf SZ-Nachfrage berichtet.

Wie aus der Pressemitteilung des Landratsamts herauszulesen ist, haben sowohl die zwei schulpflichtigen Kinder des positiv getesteten Mannes, als auch die Kinder der Familienfreizeit seit ihrer Rückkehr Schulen besucht.

Alle Details

Das Gymnasium in Bad Waldsee. (Foto: Wolfgang Heyer)

18.45 Uhr: Zahl der Infizierten im Land steigt auf 116

Das Landesgesundheitsministerium meldet am Freitagabend 20 neue bestätigte Covid-19-Fälle. Betroffen sind die Landkreise Heilbronn (vier Fälle), Ludwigsburg (zwei Fälle), Böblingen (zwei Fälle), Esslingen (ein Fall), Karlsruhe (ein Fall), Ravensburg (ein Fall) sowie der Bodenseekreis (ein Fall), der Neckar-Odenwald-Kreis (ein Fall), der Main-Tauber-Kreis (ein Fall), der Rems-Murr-Kreis (ein Fall), der Rhein-Neckar-Kreis (ein Fall) und die Städte Mannheim (ein Fall), Stuttgart (ein Fall) und Freiburg (zwei Fälle). Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit auf 116.

17.41 Uhr: Weiterer bestätigter Fall im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis ist im Laufe des Freitags ein weiterer Corona-Fall bekannt geworden. Das teilt das Landratsamt mit. Die Person hat sich mutmaßlich in Südtirol infiziert. Sie befindet sich nun zu Hause in Quarantäne. Das Kontaktumfeld würde durch das Gesundheitsamt abgeklärt.

Insgesamt sind damit aktuell vier Corona-Fälle im Bodenseekreis bekannt. Insgesamt befinden sich aktuell 20 Personen aufgrund behördlicher Anordnung im Bodenseekreis in häuslicher Quarantäne.

17.21 Uhr: Ankommende Flüchtlinge sollen auf Corona getestet werden

Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg ankommen, sollen schnellstmöglich auf das Corona-Virus getestet werden. Darauf einigten sich die Amtschefs von Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart. Sprecher beider Häuser bestätigten die Pläne auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bayern testet Flüchtlinge bereits seit Ende Februar auf die neuartigen Atemwegserkrankung.

Das Symbolbild zeigt das Labor des Landesgesundheitsamtes, in dem Tests zum neuartigen Coronavirus durchgeführt werden. (Foto: dpa)

Sehr viele Menschen kämen über Norditalien und Südtirol nach Deutschland. Erst am Freitag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch Südtirol zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Den ganzen Artikel

17.10 Uhr: Kreis Biberach schließt 20 Schulen und vier Kindergärten

Im Landkreis Biberach gibt es den ersten Coronafall: Ein 43-jähriger Familienvater aus dem Kreisgebiet ist positiv auf das Virus getestet worden. Er hatte sich vom 21. bis 24. Februar mit rund 100 Menschen aus dem Kreis Biberach, darunter 40 Kinder, bei einer Familienfreizeit auf einer Selbstversorgerhütte in Südtirol aufgehalten. Das hat nun Folgen für den ganzen Kreis.

17 Uhr: Corona-Fall in Wangen: Frau des Infizierten ebenfalls positiv getestet

In Wangen ist eine zweite Person mit dem Corona-Virus infiziert. Das Landratsamt Ravensburg erklärte am Freitag: Dabei handelt es sich um eine Person mittleren Alters. OB Michael Lang bestätigte Informationen der „Schwäbischen Zeitung“, wonach es sich bei dem betroffenen Menschen um die Ehefrau des Mannes handelt, dessen Erkrankung am Donnerstag bekannt geworden war.

16.50 Uhr: Württembergischer Fußball-Verband: Vereine sollen Spieler überprüfen

In einer Mitteilung schreibt der Württembergische Fußball-Verband, dass alle Vereine aufgefordert sind, ihre Spieler zu überprüfen, ob jemand in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist.

"Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler – unabhängig von Symptomen – nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb", heißt es in der Mitteilung.

Wenn ein solcher Fall gegeben sei, könne mit dem Spielgegner Kontakt aufgenommen werden, um sich auf eine Spielverlegung zu verständigen. Im Fall der Einigung seien die Staffelleiter angewiesen, entsprechend zu verlegen.

16.30 Uhr: Weitere Schulen im Alb-Donau-Kreis bleiben geschlossen

In Langenau (Alb-Donau-Kreis) bleibt die Friedrich-Uhland-Schule am Montag geschlossen.

16.20 Uhr: Tag vier im Online-Tagebuch einer unter Quarantäne stehenden Frau

"So keimfrei wie im Moment ist es bei uns schon lange nicht mehr gewesen", schreibt die 43-Jährige, die uns täglich aus der Quarantäne berichtet. Ihre Familie darf wegen eines Corona-Verdachtsfalls das Haus seit vier Tagen nicht mehr verlassen. Da sind Brettspiele und verschiedene Fernseher plötzlich überlebenswichtig.

16 Uhr: In Schwendi und Mietingen bleiben Schulen geschlossen

In Schwendi bleiben die Grundschule, die Werkrealschule und die Max-Weishaupt-Realschule vorsorglich geschlossen. Wie der Schwendier Bürgermeister Wolfgang Späth in einem Brief an die Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte mitteilt, unter Berufung auf das Landratsamt, hatte die mit dem Coronavirus infizierte Person im Landkreis Biberach Kontakt mit jeweils einer Person aus der Grundschule Schwendi und der Werkrealschule Mietingen-Schwendi. Auch der Mietinger Standort der Werkrealschule Mietingen-Schwendi und die Grundschule Mietingen bleiben am Montag vorsorglich geschlossen.

Einen Überblick über weitere Schulen, die im Landkreis Biberach am Montag geschlossen bleiben

15.37 Uhr: Bundesregierung plant keine Handydaten-Auswertung

Die Bundesregierung hat sich skeptisch zu Überlegungen geäußert, zur Eindämmung des neuen Coronavirus auch Standortdaten von Handys zu nutzen. Solche Planungen gebe es nicht, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Das Innenministerium erklärte, mit Standortdaten-Auswertungen lasse sich die jeweilige Funkzelle bestimmen, in der sich ein Telefon zu einer Zeit aufgehalten habe. Es sei aber schwer vorstellbar, dass man daraus ableiten könne, wer mit wem Kontakt hatte und wer nicht.

Wissenschaftler denken bei Virus-Eindämmungsstrategien auch über Handydaten nach. Sie könnten etwas über den Bewegungsradius und Kontakte infizierter Menschen verraten oder verhindern, dass jemand unberechtigt in Quarantäne kommt. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte erläutert, technisch wäre so etwas möglich. Die Frage sei aber, wie eine mögliche Nutzung ethisch, moralisch, rechtlich und vom Datenschutz her einzuordnen sei.

15 Uhr: Messe Friedrichshafen verschiebt AERO

Am Donnerstag die Messen Aqua-Fisch und IBO, jetzt verschiebt die Messe Friedrichshafen auch die große Luftfahrtmesse auf unbestimmten Termin. Die Messe hat wirtschaftlich eine große Bedeutung in der Region.

14.50 Uhr: Ummendorfer Sportkreistag wegen Coronavirus abgesagt

Der für Freitagabend terminiert Sportkreistag in Ummendorf ist kurzfristig abgesagt worden. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation im Landkreis Biberach habe man sich in Abstimmung mit Landrat Heiko Schmid dazu entschlossen, den Sportkreistag abzusagen, teilte Elisabeth Strobel, Präsidentin des Sportkreises Biberach am Freitag mit, und bedauerte gleichermaßen die kurzfristige Entscheidung. Einen Ersatztermin gebe es noch nicht.

14.40 Uhr: Innenministerium: Veranstaltungen sollen geprüft werden

Zum Umgang mit Veranstaltungen hat das Innenministerium am Freitagmittag eine Empfehlung abgegeben. Demnach soll geprüft werden, ob in den nächsten Wochen Versammlungen, Dienstbeschprechungen, Jahreshauptversammlungen, Freizeiten oder ähnliches zwingend durchgeführt werden müssten. "In Anbetracht der Vielzahl von denkbaren Fällen ist keine generelle Empfehlung möglich", heißt es in der Mitteilung.

Letztlich sei im Einzelfall eine Abwägung des potentiellen Infektionsrisikos mit der Bedeutung der Veranstaltung für das Funktionieren des Bevölkerungsschutzes vorzunehmen. Bei der Bewertung solle auf die Art der Veranstaltung, den zeitlichen Umfang, die terminliche Dringlichkeit, die Bedeutung, den Teilnehmerkreis und die Örtlichkeit geachtet werden.

Sofern es möglich sein sollte, solle die Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, heißt es aus dem Ministerium.

14 Uhr: Diese Schulen und Kindergärten bleiben in Laupheim und Untersulmetingen am Montag geschlossen

Aufgrund verstärkter Verdachtsfälle bezüglich des Coronavirus und auf Anraten des Gesundheitsamtes, bleiben am Montag, 9. März folgende Einrichtungen in Laupheim geschlossen: Friedrich-Adler-Realschule und das Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim sowie die Grundschule und der Kindergarten St. Martin in Untersulmetingen.

Hierbei sind die Einrichtungen sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Beschäftigten der jeweiligen Bildungseinrichtungen geschlossen. Diese Präventionsmaßnahme gilt bisher nur für Montag, 9. März. Sollte sich das ändern, wird die Stadt Laupheim darüber informieren. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Laupheim.

13.50 Uhr: Gesundheitsminister hält Hamsterkäufe für übertrieben

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hält Hamsterkäufe aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus für übertrieben und unnötig. „Ich rate wirklich zur Gelassenheit, dass wir auch keine Schieflagen bekommen“, sagte er am Freitag in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen). „Deutschland ist nicht dafür bekannt, schnell in eine Gütermängellage zu geraten. Die Gefahr droht nicht.“

Mit Blick auf in manchen Geschäften ausverkaufte Klopapierbestände sagte Lucha: „Jetzt müssten doch alle zwei Doppelpack zu Hause haben“. Der Handel habe zugesichert, dass er die Regale wieder auffülle. Logistiker und Lebensmittelhändler müssten weiter normal planen können. „Jeder von uns wird einen Weg finden, etwas zu bekommen“, sagte Lucha.

13.25 Uhr: Schulen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis reagieren auf Warnung für Südtirol-Rückkehrer

Die Landesregierung hat Reiserückkehrer aus Südtirol aufgerufen, wegen des neuartigen Coronavirus vorläufig zu Hause zu bleiben. Auch einige Schulen und Kitas aus der Region sind davon betroffen.

13 Uhr: Biberach schließt weitere Schule

Ab Montag bleibt bis auf Weiteres auch die Mühlbachschule in Schemmerhofen (Landkreis Biberach) geschlossen. Auch hier gebe es eine Person, die Kontakt zur positiv getesteten Person im Landkreis gehabt habe, so Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser.

Auch in der Stadt Biberach bleiben am Montag folgende Schulen wegen des aktuellen Corona-Falls im Landkreis folgende Schulen geschlossen: die Dollinger-Realschule, das Pestalozzi-Gymnasium sowie das Wieland-Gymnasium. Dies teilen die Schulen auf ihren Internetseiten mit.

12.40 Uhr: Verleihung des Carl-Laemmle-Produzentenpreises in Laupheim ist abgesagt

Wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus haben die Stadt Laupheim und die Allianz deutscher Film- und Fernsehproduzenten entschieden, die Preisverleihung für den Carl-Laemmle-Produzentenpreis abzusagen. „In Abstimmung mit den zuständigen Behörden und in gründlicher Abwägung haben sich die Veranstalter aus Verantwortung für die Gesundheit der Gäste und aus Respekt gegenüber der Veranstaltung zu diesem Schritt entschlossen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstalter bedauern, die Gala kurzfristig absagen zu müssen. Man bemühe sich um einen Ersatztermin.

12.10 Uhr: Landkreis Tuttlingen plant Corona-Testzentrum

Wie das Landratsamt Tuttlingen mitteilt, wird aktuell ein ambulantes Corona-Testzentrum für den Landkreis Tuttlingen eingerichtet. Auch wenn es im Landkreis Tuttlingen nach wie vor keine bestätigten Corona-Patienten gibt, möchte man für den Fall gerüstet sein, dass es doch zu Infektionen kommt und eventuell viele Menschen getestet werden müssten. Das Testzentrum soll Ärzte und Notfallpraxen entlasten.

Ein Gespräch zwischen den niedergelassenen Ärzten und dem Landratsamt hatte es am Donnerstagabend auf Wunsch der Ärzte gegeben.

11.40 Uhr: Landesregierung: Rückkehrer aus Südtirol sollen zu Hause bleiben

Die Landesregierung hat Reiserückkehrer aus Südtirol aufgerufen, wegen des neuartigen Coronavirus vorläufig zu Hause zu bleiben. Dies gelte für jeden, der sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Südtirol aufgehalten habe, teilte das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mit. Es gehe darum, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden. Laut Kultusministerium gilt der Hinweis auch für Schüler und Lehrer, Kindergartenkinder und Erzieherinnen.

Am Donnerstagabend hatte das Robert-Koch-Institut Südtirol als neues Risikogebiet für Coronavirus-Infektionen eingestuft. Das Sozialministerium betonte: „Reisende, die aus einem Risikogebiet wie Südtirol kommen und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall entwickeln, sollten umgehend telefonisch die Hausarztpraxis kontaktieren oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“

Auch Schulen und Kitas sind davon betroffen. Wie das baden-württembergische Kultusministerium mitteilt, gelte die Empfehlung ebenfalls für alle Personen an Kitas oder Schulen - auch sie sollen, sofern sie in den letzten 14 Tagen in Südtirol waren - zu Hause bleiben. Die 14 Tage gelten demnach ab dem Zeitpunktder Rückkehr.

11.30 Uhr: Erster Fall im Landkreis Biberach

Im Landkreis Biberach gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Das teilt das Landratsamt Biberach mit. Es handelt sich um einen 43-jährige Mann aus dem Landkreis Biberach. Der Mann hatte kurzzeitig leichte Symptome, ist aktuell symptomfrei. Er befindet sich auf Veranlassung des Kreisgesundheitsamtes in häuslicher Isolation.

Ein medizinischer Mitarbeiter des Krankenhauses der Universität Yeungnam testet in einer Drive-Through-Klinik einen Autofahrer auf den neuartigen Coronavirus. Solche Stationen sollen nun auch in Deutschland entstehen. (Foto: Lee Sang-ho)

Das Kreisgesundheitsamt hat bereits erste Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen und ist derzeit dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln mit dem Ziel, die Infektionskette so schnell wie möglich zu unterbrechen. Kontaktpersonen, die sich angesteckt haben könnten, werden unter häusliche Quarantäne gestellt. Wegen des Falles bleiben am Montag, 9. März, die Grund- und Werkrealschule Drümmelbergschule in Bad Schussenried und die Jakob-Emele-Realschule geschlossen.

10.45 Uhr: Erste „Drive-In“-Teststationen für Coronavirus im Land

Der Landkreis Esslingen richtet die zwei ersten Stationen für Coronavirus-Tests im Land ein, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. Einwohner des Landkreises, die aufgrund ihrer Symptome befürchten, am neuartigen Coronavirus erkrankt zu sein, können von Montag an zu einer der beiden Stationen fahren und einen Abstrich entnehmen lassen. „Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter“, sagte am Freitag der Leiter des Landratsamts, Peter Keck.

Die beiden Teststationen sind in Nürtingen und auf einem Parkplatz der Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen. Voraussetzung ist allerdings ein Anruf beim Hausarzt. Dieser vergibt einen Code.

Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Bis das Ergebnis da ist, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben. Die Stationen sollen bis auf weiteres montags bis freitags von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein.

Dies seien die ersten „Drive-In“-Teststationen für das neue Virus Sars-CoV-2 in Baden-Württemberg, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. In Hessen gebe es schon gute Erfahrungen damit, heißt es beim Landratsamt.

Schwere Fälle mit intensiven Symptomen wie etwa Atemnot weise der Hausarzt direkt in eine Klinik ein. Wer nicht mit einem Auto zum Test fahren kann, soll sich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 melden.

10.30 Uhr: Quarantäne von 15 China-Rückkehrern aufgehoben - kein Coronavirus

Die Quarantäne von 15 China-Rückkehrern in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist nach zwei Wochen aufgehoben worden. „Wir sind sehr erleichtert, dass bei keinem der Rückkehrer das Coronavirus nachgewiesen werden konnte“, teilte die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, am Freitag mit. „Alle sind glücklich, dass sie die Isolation verlassen konnten.“

Die fünf Kinder und zehn Erwachsenen waren im Februar aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei zurückgekehrt und auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Sie waren bereits in China alle negativ auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Zur Sicherheit mussten sie trotzdem isoliert in einem Nebentrakt eines Hotels ausharren.

10 Uhr: Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts: Südtirol ist Risikogebiet

Auch am Freitag informiert der Leiter des RKIs Lothar Wieler über die aktuelle Lage zur Ausbreitung des Coronavirus. Das sind seine wichtigsten Aussagen mit Blick auf Deutschland:

"Wir alle müssen verstehen, dass wir das Virus nicht aufhalten können. Wir müssen aber daran arbeiten, die Ausbreitung zu verlangsamen. "

Wir müssen aber daran arbeiten, die " "Aktuelle Fallzahlen in Deutschland: 534 (Stand 7 Uhr). Die kontinuierliche Steigerung wird in den nächsten Wochen zunehmen. Wann der Höhepunkt erreicht ist, können wir nicht sagen."

"Nach wie vor ist der intensivste Ausbruch in Heinsberg (NRW)."

(NRW)." "Die Risikoeinschätzung machen wir Deutschlandweit. Aber natürlich weicht die Einschätzung von Landkreis zu Landkreis ab."

"Wir müssen jede Infektionsquelle in unserem Land schnell erkennen und für Quarantäne sorgen, um die Ausbreitung zu verlangsamen."

in unserem Land schnell erkennen und für Quarantäne sorgen, um die Ausbreitung zu verlangsamen." "Wir müssen jetzt in einem Krisenmodus denken. "

" "Es geht darum, dass wir alle unser Verhalten an diese Krise anpassen. Wir können alle sehr viel tun."

Wir können alle sehr viel tun." "Das Gesundheitssystem ist zurzeit vor allem deshalb überlastet, weil zu viele Menschen zum Arzt gehen, wo das nicht nötig wäre."

Das RKI hat am späten Donnerstagabend Südtirol zu einem Risikogebiet erklärt. Etwa 40 Prozent der in Deutschland Infizierten seien vorher in Südtirol gewesen. Lothar Wieler erklärt, warum es nun Risikogebiet ist:

"Die Kriterien, die dazu geführt haben, sind: die Anzahl der Infektionen, die Dynamik der Anzahl und wie viele Infektionen aus einem Gebiet in andere Länder getragen wurden."

die dazu geführt haben, sind: die Anzahl der Infektionen, die Dynamik der Anzahl und wie viele Infektionen aus einem Gebiet in andere Länder getragen wurden." "Wir zeichnen Risikogebiete aus, damit ein Arzt eine Einschätzung bekommt, wie er seine Patienten behandeln soll. Kommt ein Patient aus einem Risikogebiet, ist die Chance größer, dass er sich angesteckt hat."

bekommt, wie er seine Patienten behandeln soll. Kommt ein Patient aus einem Risikogebiet, ist die Chance größer, dass er sich angesteckt hat." "Alleine aus einem Risikogebiet zu kommen, sagt aber noch nichts aus. Man kann trotzdem gesund sein. Nur wenn man dann krank wird, ist das Risiko größer, dass man sich tatsächlich angesteckt hat und das müssen Patient und Arzt wissen."

Man kann trotzdem gesund sein. Nur wenn man dann krank wird, ist das Risiko größer, dass man sich tatsächlich angesteckt hat und das müssen Patient und Arzt wissen." "Menschen, die in Südtirol waren, sollten sich selbst beobachten. Falls Symptome auftreten, sollten sie Zuhause bleiben und den Arzt telefonisch benachrichtigen."

Neben Südtirol gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.

Außerdem weist Wieler darauf hin, dass nicht jeder in Quarantäne muss, der Kontakt zu einem Infizierten hatte. "Es gibt verschiedene Intensitäten von Kontakten", sagt er. Die Verhältnismäßigkeit müsse gewahrt werden. Wenn der Kontakt beispielsweise nicht direkt gewesen sei, müsse nicht gehandelt werden.

9 Uhr: Auswirkungen auf die Region - viele Veranstaltungen abgesagt

Wegen der Verbreitung des Coronavirus werden in vielen Regionen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Auch die Hamsterkäufe nehmen zu - die Auswirkungen im Überblick:

Ostalb

Ulm

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

08.15 Uhr: Querschnittsgelähmter Schauspieler Samuel Koch in Quarantäne

Der querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel Koch (32) befindet sich wegen einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus in häuslicher Isolation. Eine Woche habe er schon hinter sich, sagte der ehemalige Stuntman der „Bild“-Zeitung (Freitag).

Bisher sei er nicht positiv auf das Virus getestet worden. „Negativ ist in dem Fall positiv“, sagte der 32-Jährige. Wegen seiner körperlichen Einschränkung hat Koch laut „Bild“ nicht so starke Lungen wie andere. Die Lungenkrankheit Covid-19 ist vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und einem schwachen Immunsystem gefährlich.

Koch bleibt optimistisch: „Ich habe schon einige Lungenentzündungen überstanden.“ Ende Februar sei er auf einem Kongress in Karlsruhe gewesen, an dem auch ein infizierter Mann teilgenommen hatte. Der Kongress sei vorzeitig beendet worden. Jeden Tag kämen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, um seinen Zustand zu kontrollieren.

06.30 Uhr: Hoffmeister-Kraut fordert sofortige Soli-Abschaffung wegen Corona

Das Coronavirus wirkt sich enorm auf die Wirtschaft aus. Führende Politiker fordern rasche Maßnahmen zur Abwehr einer Rezession.

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut sagt: Der Soli muss weg. „Der Ausbruch des Coronavirus stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko für unsere eh schon schwächelnde Konjunktur dar“, erklärte Hoffmeister-Kraut. „Wir brauchen jetzt dringend Maßnahmen, um unsere Wirtschaft wirksam zu stützen und das sich eintrübende Konsumklima zu stimulieren.“

Die sofortige und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei jetzt das richtige Signal. Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erwarten für das laufende Jahr beim Wirtschaftswachstum ein Minus von 0,8 Prozent - und damit eine Rezession.

04.45 Uhr: Umsatz mit Fertigsuppen mehr als verdoppelt

Die Deutschen haben offenbar aus Furcht vor dem Coronavirus in der vergangenen Woche massiv Hamsterkäufe bei Konserven und haltbaren Lebensmittel getätigt. Das Nürnberger Forschungsinstitut GfK ermittelte, die Verkaufsumsätze mit Fertigsuppen seien im Lebensmitteleinzelhandel um 112 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.

„Solche Ausschläge haben wir sonst nirgends“, sagte GfK-Experte Robert Kecskes. Bei Fisch- und Obstkonserven habe der Anstieg jeweils 70 Prozent betragen, bei Teigwaren wie Nudeln 73 Prozent. Gemüsekonserven gingen gar um 80 Prozent in die Höhe. Die Situation bedeute für die Händler die Chance auf kräftige Umsatzsteigerungen, berge aber auch Herausforderungen.

Die Warenbestellungen für die nächsten Wochen gestalteten sich schwierig. Möglich sei, dass die Menschen nach Abflauen der Virusangst vermehrt Lust auf frische Produkte hätten, sagte Kecskes. „Bleibt die Befürchtung vor einer Quarantäne in den eigenen vier Wänden jedoch weiter hoch, wird sich eine Nachfragesteigerung nach Frische-Produkten verzögern“, sagte er.

Das Wichtigste von Donnerstag im Überblick:

Erste Fälle in Neu-Ulm und im Kreis Ravensburg

Messe FN verschiebt "IBO" und "Aqua-Fisch"

RKI-Chef: Therapeutika zur Behandlung des Coronavirus in Aussicht

