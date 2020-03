Newsblog zum Coronavirus: Das sind die Entwicklungen am Donnerstag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:



Infizierte insgesamt: 262 (WHO) 262 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 65

Das Wichtigste im Überblick:

Auch an zwei weiteren Bayerischen Schulen ist das Virus nachgewiesen worden

Kultusministerkonferenz-Chefin hält Schulschließungen in ganz Deutschland für nicht notwendig

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

8.20 Uhr: Fallzahlen in der Region steigen

Der erste Fall in Sigmaringen, neue Fälle in Ulm und am Bodensee und auch auf der Ostalb gibt es mehr Infizierte: Das Virus greift auch in unserer Region um sich. Ein Überblick über unsere Landkreise:

Alb-Donau/Biberach

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

07:00 Zwei weitere Bayerische Schulen schließen

In Würzburg und Unterhaching sind in der Nacht zum Donnerstag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt und deshalb Schulen zunächst geschlossen worden. In Unterhaching sei ein Kind nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Landratsamt München mit. Auch in Würzburg wurden zwei junge Erwachsene positiv auf das Coronavirus getestet. Ob es sich bei beiden um Schüler oder Lehrer handelt war zunächst unklar.

06.30 Uhr: Chinesischer Nationalcircus tritt trotz Virus in Ulm auf

Alle Akrobaten sind im Rahmen Ihrer Deutschland-Tournee seit drei Monaten ununterbrochen in Deutschland und erfreuen sich bester Gesundheit, sagen die Veranstalter. Das Interveiw lesen Sie hier.

05.50 Uhr: Chefin von Kultusministerkonferenz will keine generellen Schulschließungen wegen Virus

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, hält eine bundesweite Schließung der Schulen in Deutschland wegen des Coronavirus nach aktuellem Stand nicht für nötig. Auch eine Verschiebung der Ferientermine sei im Kreis der Kultusminister „derzeit kein Thema“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagsausgabe). In Italien werden wegen des Coronavirus ab diesem Donnerstag sämtliche Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen.

Das Wichtigste von Mittwoch im Überblick:

Ellwanger Krankenschwestern infiziert - Patienten nicht betroffen

Erster Erkrankter im Landkreis Sigmaringen

Drei Schulklassen am Bodensee befinden sich in Isolation

Gesundheitsminister Spahn: "Der Höhepunkt ist der Ausbreitung ist noch nicht erreicht."

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.