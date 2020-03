Newsblog zum Coronavirus: BaWü plant Anlaufstellen - Leipziger Buchmesse abgesagt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: WHO, Robert-Koch-Institut und Landesbehörde)

Infizierte insgesamt: 165 (WHO) 188 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 28

Das Wichtigste im Überblick:

Kretschmann: "Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt."

Lucha: 84 Anlaufstellen für Beratungen sollen eröffnet werden

Das Uniklinikum Ulm informiert um 13 Uhr über den Corona-Fall in Ulm

Auswirkungen des Coronavirus in der ganzen Region

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

13 Uhr: Lucha: 84 Anlaufstellen für Beratung und Tests sollen entstehen

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte in Stuttgart, man stellen sich auf weitere Erkrankte ein. „Wir gehen davon aus, dass die ein oder andere Infektion weiter stattfindet. Wir sind aber gerüstet, um mehr Erkrankte gegebenenfalls isolieren und behandeln zu können.“ Prognosen wollte er nicht abgeben.

Es sollen an mindestens 84 Standorten Zentren mit niedergelassenen Ärzten aus Praxen und Kliniken eröffnet werden, um Patienten, die sich krank fühlten, Anlaufstellen für Beratung und Tests zu bieten, an einigen Orten im Land gebe es das schon. Es würden bereits pensionierte Mediziner reaktiviert, um ein möglichst flächendeckendes Angebot zu schaffen. Das Land versuche wie die Bundesregierung gerade, Schutzausrüstung wie etwa Atemmasken für medizinisches Personal produzieren zu lassen. Dieses ist derzeit schwer lieferbar. Außerdem wolle man möglicherweise Apotheken erlauben, selbst Desinfektionsmittel herzustellen, um auch hier Engpässe zu beheben.

Bislang sei aber etwa den Sozialen Medien keine Panik zu beobachten, die meisten Menschen reagierten besonnen. Es gebe Berichte über leere Regale in Supermärkten, der Einzelhandel habe aber versichert, er sei jederzeitigen in der Lage, Lebensmittel nach zu liefern. Es könne nicht schaden, einige Vorräte anzulegen, „aber mit Maß und Mitte“. Das Land prüfe auch, wie man ältere oder alleinstehende Menschen im Ernstfall zu Hause versorgen könne.

Lucha appellierte nochmals an die Bürger, sich an die Hygieneregeln zu halten: Hände waschen, in die Armbeuge husten, sich nicht ins Gesicht fassen, Abstand zu anderen Personen halten, Menschenmassen in geschlossenen Räumen meiden.

12.50 Uhr: Leipziger Buchmesse wird wegen Coronavirus abgesagt

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte.

12.40 Uhr: Kretschmann: Fokus liegt darauf, die Ausbreitung zu verlangsamen

In Stuttgart hatte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Morgen seinen Kollegen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über die Lage im Land informiert. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss sagte Kretschman am Mittag: „Das Corona-Virus breitet sich überall auf der Welt aus, auch bei uns in Baden-Württemberg. Die Menschen machen sich zurecht Sorgen, das verstehen wir“.

Das Land sei aber sehr gut vorbereitet. Die Regierung nehme die Lage von Beginn an sehr ernst. Die 28 bislang im Südwesten Infizierten seien bei Ärzten und Pflegekräften in guten Händen, zum Glück verlaufe die Erkrankungen bislang bei allen milde. Kretschmann sagte, derzeit liege der Fokus der Regierung darauf, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. „Bislang ist es uns gelungen zu verhindern, dass sich das Virus rasch ausbreitet. Uns ist bewusst, dass die Fallzahlen steigen. Aber je langsamer, desto besser können wir damit umgehen.“

Die Regierung habe auch die Probleme im Blick, die auf die Wirtschaft zukamen. Die Auswirkungen seien noch nicht abzusehen. Derzeit prüfe das Land, ob und in welchen Fällen man Betrieben Liquiditätshilfen auszahlen könne, um Produktionsausfälle oder Ähnliches aufgrund des Virus auszugleichen. Außerdem wolle das Land die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, um bei Bedarf rasch die nötigen Mittel bereitstellen zu können.

„Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, wir können gut organisieren, und wir arbeiten sehr gut mit Bund und Kommunen zusammen“, so Kretschmann.

12.30 Uhr: Regierungspressekonferenz mit Kretschmann und Lucha hat begonnen

Manne Lucha (Die Grünen, links) und Winfried Kretschmann (Die Grünen) geben am Dienstagmittag Auskunft über die gegenwärtige Corona-Lage in Baden-Württemberg. (Foto: Katja Korf)

12.00 Uhr: Berufsmesse Future4You in Biberach abgesagt

Die Veranstalter der Berufsmesse Future4You, die am Freitag, 6. März, in derPaul-Heckmann-Kreissporthalle in Biberach hätte stattfinden sollen, wurde soeben abgesagt.

11.45 Uhr: Kassenärzte: Gesunde nicht auf Coronavirus testen

Deutschlands Kassenärzte warnen eindringlich vor ihrer Ansicht nach unnötigen Tests auf das neue Coronavirus. „Umfangreichere Testung von klinisch Gesunden ist medizinischer Unfug“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Dienstag in Berlin.

Sinnvoll seien Tests nur, wenn jemand Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege aufweise und womöglich Kontakt zu Infizierten gehabt habe. Es gebe in Deutschlands einschlägigen Laboren Kapazitäten für rund 12 000 Tests pro Tag.

Auf jeden Fall sollten Menschen, die selbst einen Verdacht auf Coronavirus bei sich hätten, zunächst bei der Praxis oder der Arzthotline 116117 anrufen. Denn in den meisten Fällen verliefen Infektionen mit dem Coronavirus milde.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

Wenn aber ein Test in einer Praxis erst einmal positiv ausfalle, könnte die Praxis vom zuständigen Gesundheitsamt vorübergehend aus Gründen des Seuchenschutzes geschlossen werden. So seien im besonders betroffenen NRW-Landkreis Heinsberg Praxen geschlossen worden. „Und genau das wollen wir vermeiden“, sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

11.15 Uhr: EU aktiviert wegen Coronavirus Krisenmodus

Die EU hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Krisenmodus aktiviert, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Wie der EU-Rat der Mitgliedstaaten am Montagabend mitteilte, wurde die sogenannte integrierte politische Krisenreaktion (IPCR) nun vollständig ausgelöst.

Damit könne die EU sich auf „wichtige Lücken“ in ihrem Vorgehen gegen die Virus-Erkrankung konzentrieren und Entscheidungen schnell vorbereiten. Zudem könnten auch Drittstaaten wie Großbritannien oder Akteure wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) leichter eingebunden werden.

10.10 Uhr: Rückkehrer aus Skiurlaub in Ulm und im Zollernalbkreis haben sich infiziert

In Ulm gibt es die erste Infizierte. Das meldet das Ministerium für Soziales und Integration am Dienstagvormittag. Demnach handele es sich um eine 45-jährige Frau, die aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt ist. Sie befindet sich im Uniklinikum in Quarantäne. Heute Mittag will die Uniklinik in einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

Einen weiteren bestätigten Fall gibt es außerdem im Zollernalbkreis. Der 61-jährige Mann war ebenfalls im Skiurlaub in Südtirol und befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Damit steigt die Zahl der in Baden-Württemberg Erkrankten auf insgesamt 28.

9.10 Uhr: Württembergischer Fußballverband setzt Handshake vor Spielen aus

Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat aus gegebenem Anlass beschlossen, "ab sofort und bis auf Weiteres auf den Handshake vor Spielbeginn zu verzichten." Das geht aus einer E-Mail an die Schiedsrichtergruppen des Verbandes hervor, die die Vorgabe an ihre Mitglieder weitergeleitet hat.

"Für weitere Maßnahmen sieht der wfv derzeit keinen Handlungsbedarf", heißt es in dem Schreiben weiter.

8.55 Uhr: Wie das Coronavirus die Region beschäftigt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zeigt in der gesamten Region Auswirkungen. Apotheken, die keinen Mundschutz mehr vorrätig haben, Menschen, die in Quarantäne müssen oder die Situation an Schulen und Kindergärten - hier finden Sie alles im Überblick:

Ostalb

Biberach/Alb-Donau

Oberschwaben

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

8.30 Uhr: Arbeitnehmer in Schwäbisch Hall infiziert

Ein Mitarbeiter der Firma Klafs in Schwäbisch Hall hat sich offenbar in seinem Urlaub mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Firma in einer Mitteilung mit. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut, er befindet sich in ärztlicher Behandlung. Weitere Mitarbeiter der Firma wurden gebeten, sich in Isolation zu begeben.

Der Fall gilt nicht als erster offizieller Fall in Schwäbisch Hall, da das Gesundheitsamt Heilbronn für den Mitarbeiter zuständig ist.

7.00 Uhr: Baden-württembergische Regierung äußert sich zur aktuellen Lage

Die Lage nach den ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg steht an diesem Dienstag um 12 Uhr im Mittelpunkt der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Den Fragen der Journalisten stellen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne).

Das Wichtigste Vom Montag im Überblick:

Zahlreiche Neuinfektionen in Deutschland - 10 der 16 Bundesländer betroffen

Bitte an Rückkehrer aus Risikogebieten: Zu Hause bleiben

Philologenverband: Schulen nicht genügend ausgestattet

Virologe Christian Drosten: "Ich sehe bisher keine richtigen Fakten oder Zahlen, die ein hohes Risiko belegen würden."

