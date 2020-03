Newsblog zum Coronavirus: Acht neue Fälle gemeldet - Klassenfahrten sollen abgesagt werden

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Hier klicken zum Aktualisieren

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: WHO, Robert-Koch-Institut und Landesbehörde)

Infizierte insgesamt: 188 (WHO) 188 (RKI)

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 38

Das Wichtigste im Überblick:

Sieben neue Fälle in BaWü am Dienstagabend: Ulm, Ostalbkreis, Zollernalbkreis, Lörrach, Esslingen

Kultusministerium BawÜ: Klassenfahrten in Risikogebiete absagen

Anlaufstellen für Beratungen sollen in BaWü eröffnet werden

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

+++ Lesen Sie die Chronologie zur Ausbreitung des Coronavirus nach - von der ersten Meldung bis heute. Hier geht es zu unserem Dossier. +++

23:00 Uhr: Coronafall im Bodenseekreis bestätigt

Im Bodenseekreis gibt es nach Informationen des Südkurier einen bestätigten Corona-Fall. Weitere Einzelheiten seien derzeit nicht bekannt. Am Nachmittag hatte das Landratsamt bereits drei weitere begründete Verdachtsfälle gemeldet.

21:45 Uhr: Verdacht bei Thüringer CDU-Abgeordnetem nicht bestätigt

Der Coronavirus-Verdacht bei einem Abgeordneten der Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Erfurt am Dienstagabend mit. Für ihn sei keine weitere Quarantäne notwendig. Damit kann die für diesen Mittwoch geplante Ministerpräsidentenwahl stattfinden.

20:27 Uhr: Mittlerweile 37 bestätigte Fälle in Baden-Württemberg

Am Abend wurden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg sieben neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Betroffen sind die Landkreise Esslingen (fünf Fälle) und Lörrach (ein Fall) sowie der Ostalbkreis (ein Fall). Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten im Land steigt damit auf 37.

Im Ostalbkreis handelt es sich um eine 43-jährige Frau. Sie befindet sich laut Sozialministerium in häuslicher Isolation. Sie soll einen Fastnachtsumzug in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) besucht haben. Woher aus dem Ostalbkreis die Frau stammt, ist nicht bekannt.

Weitere Details zum ersten Fall im Ostalbkreis will Landrat Klaus Pavel am Mittwochmorgen bekannt geben.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Lörrach, der sich am 12.2. in Mailand aufgehalten hatte, entwickelte nach der Reise Fieber und Husten und befindet sich derzeit in häuslicher Isolation.

Bei zwei Fällen im Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das sich vom Ende Februar in Südtirol (Wolkenstein, Gröden, Italien) aufgehalten hatte. Beide Personen entwickelten entsprechende Symptome. Das Paar befindet sich derzeit in häuslicher Isolation.

Bei einer weiteren Person aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um einen 18-Jährigen, der zuvor ebenfalls Ende Februar mit seiner Familie in Südtirol (ebenfalls Wolkenstein, Gröden, Italien) im Urlaub war. Die Familie befindet sich in häuslicher Isolation. Mitgereiste Kontaktpersonen wurden ermittelt und ebenfalls häuslich isoliert.

Bei zwei weiteren Fällen aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das zuvor eine Reise nach Florenz und Bologna unternommen hatte. Wegen einer bestehenden Grunderkrankung befinden sich beide derzeit stationär im Krankenhaus.

19:45 Uhr: Weiterer Corona-Fall in Ulm

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall im Stadtkreis Ulm ist bei einem 12-jährigen Jugendlichen ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit.

Der Junge war mit der 45-jährigen Ulmerin, bei der am Montag das Virus durch den Test an der Uniklinik bestätigt wurde, auf einem gemeinsamen Skiurlaub in Südtirol. Die aus Ulm stammenden 16 Kontaktpersonen befinden sich seither in häuslicher Isolation und wurden auf das Coronavirus getestet. Die Testungen dauern noch an.

Der positiv getestete Jugendliche ist also bereits in häuslicher Isolierung. Die Schule hat er seit Rückkehr aus dem Skiurlaub nicht aufgesucht.

Ulm hat seinen zweiten Fall. (Foto: Alexander Kaya)

19 Uhr: Weitere Informationen zum Infizierten im Zollernalbkreis

Im Zollernalbkreis gibt es den ersten Fall eines Coronavirus-Infizierten. Wie Dr. Gerhard Hinger, Geschäftsführer des Zollernalb-Klinikums bei einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigte, handelt es sich bei dem Infizierten um einen 61-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis, der als Mitglied einer Reisegruppe zum Skifahren in Südtirol war.

Dem Patienten gehe es gut und er befinde sich derzeit in häuslicher Isolation, sagte Hinger. Der Patient sei am vergangenen Wochenende aus Südtirol zurückgekehrt und es hätten sich am Montag entsprechende Symptome gezeigt. Aus welcher Gemeinde er stammt, wurde nicht bekannt gegeben. Alle weiteren Infos dazu gibts hier.

18.00 Uhr: Erster Fall auf Ostalb bestätigt

Im Ostalbkreis gibt es den ersten Coronavirus-Infizierten. Das hat Landrat Klaus Pavel auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigt. Zur Person konnte Pavel nichts sagen. Mehr zur Situation im Ostalbkreis lesen Sie hier.

17.45 Uhr: AfD sagt Veranstaltung in Weingarten ab

Die Veranstaltung der rechtspopulistischen Fraktion Identität und Demokratie (ID) aus dem Europaparlament im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) am Donnerstag, 5. März, ist abgesagt. Das hat die Sprecherin des Ravensburger AfD-Kreisverbandes, Carmen Haug, auf SZ-Nachfrage bestätigt.

Die Absage des geplanten Termins habe nichts mit der angekündigten Gegendemo zu tun, heißt es bei der AfD. Bei den Demo-Initiatoren sieht man das anders. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.

17.30 Uhr: Neue Verdachtsfälle im Bodenseekreis

Drei weitere begründete Verdachtsfälle auf Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Bodenseekreises am Dienstag vermeldet. Von den zwölf Fällen vom Montag gibt es laut der Behörde erst ein Laborergebnis, es war negativ.

„Wir haben jetzt noch 14 Fälle offen“, sagt Robert Schwarz der Sprecher des Landratsamts. Mit den drei neuen Fällen gebe es somit keinen wesentlichen Anstieg mehr. Stand Dienstagnachmittag macht das Gesundheitsamt auch noch keine Empfehlung, was die Durchführung von Großveranstaltungen, wie etwa der IBO angeht.

„Aber wir bewerten die weitere Entwicklung zusammen mit der Stadt“, sagt Schwarz. Letztlich müsse die Ortspolizeibehörde entscheiden oder gegebenenfalls der Veranstalter selbst. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.

17.00 Uhr: Kultusministerium: Klassenfahrten in Risikogebiete sind abzusagen

Klassenfahrten, Schüleraustausche und Studienfahrten in Risikogebiete, die bis zum Ende des laufenden Schuljahres geplant sind, sind von der Schulleitung abzusagen. Das teilt das baden-württembergische Kultusministerium in einer Pressemitteilung mit.

Vor Reisen in Nichtrisikogebiete im Ausland sei eine Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden erforderlich. Das Kultusministerium empfiehlt, dass Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche ins beziehungsweise mit dem Ausland im Zweifelsfall - also dann, wenn keine positive Aussage des zuständigen Gesundheitsamtes zu der Durchführung der Veranstaltung vorliege - ebenfalls von der Schulleitung abgesagt werden.

Für Reisen innerhalb von Deutschland gebe es derzeit noch keine Empfehlung. Die Hinweise könnten aber gegebenenfalls angepasst werden.

Mitarbeiter bereiten sich auf die Aufnahme von Patienten in einem medizinischen Zentrum im südkoreanischen Daegu vor. (Foto: Lee Sang-ho / DPA)

16.10 Uhr: Zwei weitere Fälle in Baden-Württemberg gemeldet

Das Ministerium für Soziales und Integration meldet zwei weitere Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf 30.

Bei einem 44-jährigen Mann mit leichten Symptomen aus dem Rems-Murr-Kreis sei gestern vom Hausarzt ein Abstrich entnommen worden. Das Testergebnis fiel demnach positiv aus. Die Infektionskette werde derzeit noch ermittelt. Die stationäre Aufnahme sei veranlasst worden.

Auch aus dem Landkreis Ludwigsburg wird ein weiterer bestätigter Fall gemeldet. Ein 45-jähriger Reiserückkehrer aus Südtirol habe sich zuvor mit einem leichten grippalen Infekt beim Hausarzt vorgestellt und befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Die Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

16.00 Uhr: Gesundheitsamt Ravensburg richtet Hotline für besorgte Bürger ein

Noch gibt es keinen bestätigten Coronavirus-Fall im Kreis Ravensburg, aber das Landratsamt rechnet damit, dass sich das sehr schnell ändern könnte.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Landkreis, Oberschwabenklinik und Kreisärzteschaft am Dienstagmittag wurde deutlich: Bislang wurden im Kreis Ravensburg nur wenige Patienten auf Covid-19 getestet. Viele Hausärzte haben selbst weder Schutzkleidung noch Mundschutzmasken, die derzeit bundesweit nicht mehr verfügbar sind.

Daher fordert der Vorsitzende der Kreisärzteschaft eine zentrale Anlaufstelle, um Verdachtsfälle zu testen. Für besorgte Bürger hat das Gesundheitsamt jetzt ein Callcenter mit Hotline eingerichtet. Es ist unter 0751/855050 zu erreichen, damit Anrufe nicht mehr ins Leere laufen.

Angesichts der steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen beklagen Hausärzte aus dem Ruhrgebiet in einem Brandbrief an den Bundesgesundheitsminister und dessen nordrhein-westfälischen Amtskollegen die mangelnde Ausstattung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. (Foto: Fabian Strauch / DPA)

15.33 Uhr: Pressekonferenz im Zollernalb Klinikum Balingen

Nach Bekanntwerden des neuen Falls im Zollernalbkreis informiert das Klinikum am Dienstagnachmittag über die aktuellen Entwicklungen. Demnach gehe es dem Patienten soweit gut, er sei Zuhause in häuslicher Quarantäne. Der 61-Jährige war mit einer Gruppe in Südtirol Skifahren und steckte sich vermutlich dort mit dem Virus an.

Das Klinikum habe einen extra Bereich eingerichtet, um mögliche erkrankte und Hilfesuchende anzunehmen. Der normale Betrieb solle nicht zu sehr belastet werden, deshalb werde die Maßnahme zurückgegeben, sobald es nicht mehr notwendig ist.

Bis heute morgen wurden nach Angaben der Klinik 14 Personen getestet, davon waren 12 Ergebnisse negativ, 2 stehen noch aus. "Wir nehmen die Situation sehr ernst. Wir wollen aber keine Panik", sagt der vorsitzende Geschäftsführer des Klinikums Gerhard Hinger.

Im Zollernalb Klinikum in Balingen informieren die Verantwortlichen über die neuen Entwicklungen des Corona-Infizierten. (Foto: Mandy Streich)

15.25 Uhr: Thüringer CDU-Abgeordneter vor Ministerpräsidentenwahl in Quarantäne

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen befindet sich ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion in Quarantäne. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird nach Angaben von Landtagspräsidentin Birgit Keller die für diesen Mittwoch geplante Wahl eines neuen Ministerpräsidenten verschoben.

Die Landtagssitzung werde in diesem Fall abgesagt, weil bei einem positiven Testergebnis nicht auszuschließen sei, dass der Parlamentarier auch andere Abgeordnete bereits infiziert habe, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Ergebnis, ob sich der 56 Jahre alte CDU-Abgeordnete infiziert hat oder nicht, soll nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums am Dienstagabend vorliegen.

Der Abgeordnete war in den Winterferien mit einer Gruppe von Skifahrern in Italien unterwegs, er soll am 14. Februar aus dem Skiurlaub zurückgekehrt sein. Ein Skifahrer aus der Gruppe, ein 57-jähriger Mann aus dem ostthüringischen Saale-Orla-Kreis, ist nachweislich mit dem Virus infiziert. Der Politiker zeige keine Symptome, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

15.15: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Wie wirkt und äußert es sich eigentlich? Wie groß ist das Risiko und wie kann man sich schützen? In der Bevölkerung herrscht aktuell eine große Informationsnachfrage zum Coronavirus. Schwäbische.de hat die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

Mehr entdecken: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus

14.20 Uhr: EU-Kommission will 90 Millionen Euro für Coronavirus-Forschung mobilisieren

Zur Erforschung von Mitteln zur Diagnose und Behandlung des neuen Coronavirus will die EU-Kommission bis zu 90 Millionen Euro mobilisieren. Die Hälfte soll aus dem Forschungsprogramm Horizon 2020 kommen, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte.

Die übrigen 45 Millionen Euro soll die Pharmaindustrie beisteuern. So würden Ressourcen aus öffentlichen und privaten Kassen gebündelt und die Entwicklung der Arzneien beschleunigt, hieß es. Die Initiative sei Teil der koordinierten Antwort auf die Gesundheitsbedrohung durch die neue Krankheit Covid-19, für die die EU insgesamt 230 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

13.20 Uhr: Infizierte in Ulm hat sich beim Skifahren angesteckt - 20 Personen in Quarantäne

Dem ersten positiven Corona-Fall in Ulm könnten weitere folgen. Das zuständige Gesundheitsamt hat am Dienstagmittag über Maßnahmen informiert und erklärt, dass sich derzeit 20 weitere Menschen in Quarantäne befinden. Sie standen in direktem Kontakt mit der 45-jährigen Frau, die seit Montag in der Ulmer Uniklinik isoliert behandelt wird. Am Dienstagabend werden die Ergebnisse der Tests dieser Verdachtsfälle erwartet.

Ein Mitarbeiter bearbeitet einen Nukleinsäuretestchip in der Anlage eines Biotech-Unternehmens. Ein neu entwickelter Nukleinsäuretestchip, der sechs Atemwegsviren, einschließlich des neuartigen Coronavirus, nachweisen und unterscheiden kann, wurde von der nationalen chinesischen Arzneimittelbehörde genehmigt. (Foto: Liu Kun / DPA)

Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte das Gesundheitsamt Alb-Donau/Ulm am Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz mit, welches beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises angesiedelt ist. Die Frau habe „leichten Schnupfen“, die Symptome seien „mild“, sagte Landrat Heiner Scheffold.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Ulmerin in Südtirol beim Skifahren angesteckt hat.

13 Uhr: Lucha: 84 Anlaufstellen für Beratung und Tests sollen entstehen

In Stuttgart hat Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstagmorgen seinen Kollegen und Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) über die aktuelle Corona-Lage im Land informiert. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss sagte Kretschmann am Mittag: „Das Coronavirus breitet sich überall auf der Welt aus, auch bei uns in Baden-Württemberg. Die Menschen machen sich zurecht Sorgen, das verstehen wir.“

Das Uniklinikum, die Stadt Ulm und diverse Experten klären auf einer Pressekonferenz über den neuen Fall in Ulm auf. (Foto: Johannes Raunecker)

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte auf der Pressekonferenz in Stuttgart, man stelle sich auf weitere Erkrankte ein. „Wir gehen davon aus, dass die ein oder andere Infektion weiter stattfindet. Wir sind aber gerüstet, um mehr Erkrankte gegebenenfalls isolieren und behandeln zu können.“

Im Land sollen deshalb mindestens 84 Anlaufstellen entstehen, bei der Betroffene beraten und getestet werden können.

12.50 Uhr: Leipziger Buchmesse wird wegen Coronavirus abgesagt

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte.

12.30 Uhr: Regierungspressekonferenz mit Kretschmann und Lucha hat begonnen

12.00 Uhr: Berufsmesse Future4You in Biberach abgesagt

Die Veranstalter der Berufsmesse Future4You, die am Freitag, 6. März, in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle in Biberach hätte stattfinden sollen, wurde soeben abgesagt.

11.45 Uhr: Kassenärzte: Gesunde nicht auf Coronavirus testen

Deutschlands Kassenärzte warnen eindringlich vor ihrer Ansicht nach unnötigen Tests auf das neue Coronavirus. „Umfangreichere Testung von klinisch Gesunden ist medizinischer Unfug“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Dienstag in Berlin.

Sinnvoll seien Tests nur, wenn jemand Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege aufweise und womöglich Kontakt zu Infizierten gehabt habe. Es gebe in Deutschlands einschlägigen Laboren Kapazitäten für rund 12 000 Tests pro Tag.

Auf jeden Fall sollten Menschen, die selbst einen Verdacht auf Coronavirus bei sich hätten, zunächst bei der Praxis oder der Arzthotline 116117 anrufen. Denn in den meisten Fällen verliefen Infektionen mit dem Coronavirus milde.

Manne Lucha (Die Grünen, links) und Winfried Kretschmann (Die Grünen) gaben am Dienstagmittag Auskunft über die gegenwärtige Corona-Lage in Baden-Württemberg. (Foto: Katja Korf)

Wenn aber ein Test in einer Praxis erst einmal positiv ausfalle, könnte die Praxis vom zuständigen Gesundheitsamt vorübergehend aus Gründen des Seuchenschutzes geschlossen werden. So seien im besonders betroffenen NRW-Landkreis Heinsberg Praxen geschlossen worden. „Und genau das wollen wir vermeiden“, sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

11.15 Uhr: EU aktiviert wegen Coronavirus Krisenmodus

Die EU hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Krisenmodus aktiviert, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Wie der EU-Rat der Mitgliedstaaten am Montagabend mitteilte, wurde die sogenannte integrierte politische Krisenreaktion (IPCR) nun vollständig ausgelöst.

Damit könne die EU sich auf „wichtige Lücken“ in ihrem Vorgehen gegen die Virus-Erkrankung konzentrieren und Entscheidungen schnell vorbereiten. Zudem könnten auch Drittstaaten wie Großbritannien oder Akteure wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) leichter eingebunden werden.

10.10 Uhr: Rückkehrer aus Skiurlaub in Ulm und im Zollernalbkreis haben sich infiziert

In Ulm gibt es die erste Infizierte. Das meldet das Ministerium für Soziales und Integration am Dienstagvormittag. Demnach handele es sich um eine 45-jährige Frau, die aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt ist. Sie befindet sich im Uniklinikum in Quarantäne. Heute Mittag will die Uniklinik in einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

Einen weiteren bestätigten Fall gibt es außerdem im Zollernalbkreis. Der 61-jährige Mann war ebenfalls im Skiurlaub in Südtirol und befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Damit steigt die Zahl der in Baden-Württemberg Erkrankten auf insgesamt 28.

9.10 Uhr: Württembergischer Fußballverband setzt Handshake vor Spielen aus

Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat aus gegebenem Anlass beschlossen, "ab sofort und bis auf Weiteres auf den Handshake vor Spielbeginn zu verzichten." Das geht aus einer E-Mail an die Schiedsrichtergruppen des Verbandes hervor, die die Vorgabe an ihre Mitglieder weitergeleitet hat.

"Für weitere Maßnahmen sieht der wfv derzeit keinen Handlungsbedarf", heißt es in dem Schreiben weiter.

8.55 Uhr: Wie das Coronavirus die Region beschäftigt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zeigt in der gesamten Region Auswirkungen. Apotheken, die keinen Mundschutz mehr vorrätig haben, Menschen, die in Quarantäne müssen oder die Situation an Schulen und Kindergärten - hier finden Sie alles im Überblick:

Ostalb

Biberach/Alb-Donau

Oberschwaben

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

8.30 Uhr: Arbeitnehmer in Schwäbisch Hall infiziert

Ein Mitarbeiter der Firma Klafs in Schwäbisch Hall hat sich offenbar in seinem Urlaub mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Firma in einer Mitteilung mit. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut, er befindet sich in ärztlicher Behandlung. Weitere Mitarbeiter der Firma wurden gebeten, sich in Isolation zu begeben.

Der Fall gilt nicht als erster offizieller Fall in Schwäbisch Hall, da das Gesundheitsamt Heilbronn für den Mitarbeiter zuständig ist.

7.00 Uhr: Baden-württembergische Regierung äußert sich zur aktuellen Lage

Die Lage nach den ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg steht an diesem Dienstag um 12 Uhr im Mittelpunkt der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Den Fragen der Journalisten stellen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne).

Das Wichtigste Vom Montag im Überblick:

Zahlreiche Neuinfektionen in Deutschland - 10 der 16 Bundesländer betroffen

Bitte an Rückkehrer aus Risikogebieten: Zu Hause bleiben

Philologenverband: Schulen nicht genügend ausgestattet

Virologe Christian Drosten: "Ich sehe bisher keine richtigen Fakten oder Zahlen, die ein hohes Risiko belegen würden."

Alle Entwicklungen vom Montag gibt es zum Nachlesen hier:

Video- So schützt man sich vor Keimen

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.