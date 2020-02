Newsblog zum Corona-Virus: Zwei weitere Ansteckungen im Südwesten, Sorgen in der Wirtschaft

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden sich auch heute wieder im Newsblog. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei im Lauf des Tages der Blick speziell auf die Region ein.

In unserem Newsblog halten wir Sie den Tag über auf dem Laufenden.

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

12.30 Uhr: Bayerns Familienministerin mahnt zur Ruhe

Bayerns Familienministerin Caroline Trautner (CSU) rät Eltern angesichts des Coronavirus zu Besonnenheit. "Der Betrieb der Kitas läuft mit den ohnehin üblichen und allseits bekannten Hygienemaßnahmen uneingeschränkt weiter", sagte Trautner am Freitag. Für Eltern und Kita-Personal wurde eine Hotline vom Landesamt für Gesundheit eingerichtet (09131/6808-5101.).

Die CSU-Politikerin verwies auf die normale jahreszeitbedingte Verbreitung von Erkältungskrankheiten und Grippe. Bei Husten oder Schnupfen sollten Eltern ihre Kinder generell nicht in Kitas oder Schulen schicken und bis zur vollständigen Genesung zu Hause lassen.

Bei Corona-Verdacht oder wenn Kinder sich in "bekannten Verbreitungsgebieten" aufgehalten haben, dürfe die Einrichtung nicht mehr besucht werden. "In diesen Fällen muss umgehend telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 aufgenommen werden", so das Familienministerium.

11.55 Uhr: Schweiz verbietet große Veranstaltungen

Wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen untersagt die Schweiz vorerst alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Das teilte Innenminister Alain Berset am Freitag mit. „Wir wollen weitere Ansteckungen so gut es geht in Grenzen halten“, sagte er. „Dieses Verbot tritt sofort in Kraft und gilt mindestens bis 15. März“, präzisierte die Regierung in einer Mitteilung.

Dazu gehören unter anderem der Genfer Autosalon, der am 5. März starten sollte und zu dem jedes Jahr mehr als 600 000 Besucher kommen. Ebenso trifft es die Basler Fasnacht, die an diesem Montag beginnen sollte. Zur Zeit tagt auch in Genf der UN-Menschenrechtsrat, an dem normalerweise im Zeitraum von vier Wochen 10 000 Menschen teilnehmen, darunter etwa 4000 aus dem Ausland.

In der Schweiz seien bis Freitag 15 Menschen positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden, sagte Berset. Mehr als 100 Menschen seien in Quarantäne. Infiziert war nach Informationen der lokalen Behörden bei Basel auch eine Frau, die in einer Kindertagesstätte arbeitete.

11.20 Uhr: Zwei neue Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es seit dem späten Donnerstagabend zwei neue bestätigte Corona-Fälle. Damit steigt die Anzahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf insgesamt zehn. Das geht aus einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales und Integration hervor. Darin heißt es:

Im ersten Fall handelt es sich um einen Mann ausdem Landkreis Ludwigsburg, der innerhalb der so genannten Influenza-Surveillance „herausgefischt“ wurde. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesge-sundheitsamtes, die negativ auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Corona-Virus hin untersuchtwerden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde.

Beim zweiten Fall handelt es sich um einen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der sich am Mittwochabendnach seiner Rückkehr aus dem Ski-Urlaub in Südtirol mit leichten Symptomen in der Notfallambulanz der Heidelberger Universitätsklinik vorgestellt hat. Der Test fiel am späten Donnerstagabend positiv aus. Der Mann befand sich in einer entsprechenden hierfür eingerichteten Quarantäne-Stationin der Uniklinik Heidelberg.

Unterschied Pandemie, Epidemie und Endemie. (Foto: David Weinert / SZ)

10.36 Uhr: Infizierter in Bayern ist Hautarzt

Bei dem neuen Coronavirus-Fall in Bayern handelt es sich nach einem Bericht der „Erlanger Nachrichten“ am Freitag um einen Hautarzt. Der Mediziner arbeite an der Erlanger Hautklinik und habe sich auf einem Kongress in München bei einem italienischen Kollegen angesteckt, berichtete die Zeitung weiter. Zahlreiche Menschen, die seitdem mit ihm in Kontakt standen, stehen den Angaben zufolge nun unter Quarantäne.

Aus dem Gesundheitsministerium in München gab es dazu zunächst keine Angaben. Ressortchefin Melanie Huml (CSU) und Kollegen wollen am Freitagnachmittag nach einem Treffen der Staatsregierung unter anderem mit dem Präsidenten des Robert Koch-Institutes (RKI), Lothar Wieler, informieren.

10.05 Uhr: Robert-Koch-Institut gibt Empfehlungen ab

In einer Pressekonferenz am Freitagvormittag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) Tipps, wie sich die Menschen in Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus verhalten sollen. Dazu gehört:

in die Ellenbeuge niesen

möglichst oft Hände waschen

Kontakt mit Kranken vermeiden

nicht mit den Händen ins Gesicht fassen

sich über die aktuelle Lage bei örtlichen Behörden oder dem RKI informieren

Ausdrücklich nicht empfohlen wird die Nutzung von Desinfektionsmittel im Alltag oder das Tragen von Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit. Insgesamt gibt es seit Beginn des Jahres 53 Fälle in Deutschland, darunter auch die Fälle in Bayern, die inzwischen geheilt sind.

Außerdem warnt das Institut davor, die Aussage, dass der Coronavirus tödliche ist als die Grippe, zu wörtlich zu nehmen. Es gebe große Unsicherheiten, da die Fallzahlen eine große Dunkelziffer aufweisen würden. Viele der nur leicht Erkrankten - vor allem in China - würden nicht erfasst, daher sei es denkbar, dass die Mortalitätsrate von ein bis zwei Prozent eigentlich etwas niedrieger sei.

8.30 Uhr: Unnötige Arztbesuche vermeiden

Die Bundesärztekammer hat die Bürger dazu aufgerufen, unnötige Arztbesuche zu vermeiden, damit Kapazitäten für mögliche Coronavirus-Patienten freigehalten werden. „Es ist wirklich wichtig, dass die Leute jetzt besonnen bleiben“, sagte Kammer-Vizepräsidentin Heidrun Gitter den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wer Bagatellerkrankungen mit nur leichten Beschwerden habe, „sollte nicht die Notaufnahmen und Praxen verstopfen, sondern zuhause bleiben“. Im Zweifel könne telefonischer Kontakt zum Arzt gesucht werden.

5:00 Uhr: Sorge um Nachschub in der Industrie wächst

Während das neue Lungenvirus um die Welt geht, wächst in der Industrie die Sorge um den Nachschub von Teilen aus Fernost.

4.30 Uhr: Corona hat Auswirkungen auf den Sport

Die Sorge vor einer Pandemie hat Folgen im Sport. Der SC Freiburg hat eine eigene Art, damit umzugehen. Hier lesen Sie mehr. Warum Skifahrer wegen des Virus lauter sprechen müssen, erfahren Sie hier.

Freitag, 0:30 Uhr: Erster Fall in Hamburg

Das neuartige Coronavirus hat nun auch Norddeutschland erreicht. In Hamburg wurde der erste Fall einer Ansteckung mit dem Erreger bestätigt, wie die dortige Gesundheitsbehörde sowie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Nacht mitteilten.

Es handelt sich demnach um einen Mitarbeiter des Kinderabteilung des Klinikums, der in Schleswig-Holstein wohnt und kürzlich im Urlaub in Italien war. Italien ist der größte Herd des Coronavirus in Europa. Dort gibt es inzwischen 650 bestätigte Infektionsfälle und 17 Todesopfer.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

In Deutschland wurden am Abend auch weitere neue Coronavirus-Fälle in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg wurden 14 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen, in Baden-Württemberg vier weite Fälle, in Bayern ein neuer Fall.

Donnerstag, 22:30 Uhr: Erster Fall in den Niederlanden

Die Niederlande melden ihren ersten Coronavirus-Fall. Es gehe um einen Mann, der in einem Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Tilburg liege, teilte Gesundheitsminister Bruno Bruins am Donnerstagabend im niederländischen TV mit. Der Mann sei erst kürzlich aus der Lombardei in Norditalien zurückgekehrt und liege auf der Isolationsstation.

Donnerstag, 22 Uhr: Das Coronavirus erreicht Deutschland - doch Panik ist nicht angebracht. Ein Kommentar.

Ein Tettnanger Unternehmerpaar ist wegen des Virus und seiner Folgen wieder nach Deutschland zurückgekehrt. "Wir sind schließlich nicht nur wegen des Virus geflüchtet. Es war auf Dauer mit den Schließungen aller öffentlichen und privaten Einrichtungen und Betriebe nicht mehr auszuhalten, isoliert in der Wohnung", sagen sie.

