Newsblog zum Corona-Virus: Pressekonferenz aktuell - Spahn: „Nehmen Lage sehr ernst“

Aktuell gibt es vier Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg

Bundesgesundheitsminister Spahn: "Nehmen Lage sehr ernst"

Bisher gibt es keine Informationen, dass die Zahl der Infektionen im Südwesten über Nacht angestiegen ist

13.00 Uhr:Bundespressekonferenz mit Spahn und Seehofer

Jens Spahn:

"Wir stehen in ständigem Austausch mit den Gesundheitsämtern der Länder. Das wird nun mit dem Krisenstab institutionalisiert. Wir nehmen die Lage sehr ernst."

"Ich habe die Länder gebeten, ihre Landespandemiepläne zu überarbeiten, um vorbereitet zu sein."

"Im Zweifel wird einmal mehr auf das Virus getestet als einmal zu wenig. Am Geld darf das nicht scheitern."

"Wir haben regelmäßige Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut und stellen die Informationen auf unserer Internetseite bereit. Zusätzlich gibt es Hotlines, auch dort werden die Kapazitäten nun hochgefahren."

"Es wird in den nächsten Tagen viel Rückreiseverkehr aus Italien geben. Wir weisen die Reisenden darauf hin, wie sie sich am besten verhalten sollen."

"Wenn es direkten oder indirekten Kontakt mit Infizierten gab, sollte der Arzt angerufen werden. Es ist wichtig, dass man nicht ins Wartezimmer geht, sondern auf einen Hausbesuch wartet."

"Bemerkung in eigener Sache: Es wird eine neue Abteilung im Bundesgesundheitsministerium geben, eine Abteilung für Gesundheitssicherheit. Am 1. März wird der bisherige Chef des Bundeswehrkrankenhauses Ulm die Führung dort übernehmen."

"Wir sind in den letzten Zügen der Aktualisierung der Pandemiepläne."

Sollte ein Corona-Test beim Arzt notwendig erscheinen, müsse dieser von den Krankenkassen gezahlt werden - falls nötig könne dafür auch kurzfristig ein Gesetz geändert werden.

Horst Seehofer:

"Die Lage hat sich deutlich verschärft. Wir haben den Auftrag, alles Menschenmögliche zu tun."

"Der Krisenstab muss sich mit zwei Punkten beschäftigen: Die Infektionsketten zu unterbinden und Infektionsketten nach Deutschland in den Griff zu bekommen."

"Die Verkehrswege bei der Einreise müssen in den Blick genommen werden, das ist unser Auftrag."

"Der Begriff "Beginn der Epidemie" heißt, es wird eine weitere Entwicklung nach oben geben."

"Beim grenzüberschreitenden Verkehr müssen teilweise bereits Aussteigerkarten ausgefüllt werden, das soll auch auf den Zugverkehr ausgeweitet werden. Es ist wichtig, zurückverfolgen zu können, mit wem infizierte Personen Kontakt hatten."

"Wir haben die Länder gebeten, primär bei den Zuwanderern Tests durchzuführen. Ein großer Teil der Zuwanderer bewegt sich über Problemländer, die bereits vom Coronavirus betroffen sind."

"Ich begrüße die Entscheidung der italienischen Regierung, dass sie die Zuwanderer auf den Schiffen in Quarantäne halten, dass über diesen Weg keine Infizierung erfolgen kann."

"Wir müssen Aktionismus vermeiden, der bewirkt in der Praxis nichts zum Schutz der Maßnahmen."

13 Uhr: Telefone in Gesundheitsämtern laufen heiß

Die Sorge um eine Ausbreitung des Coronavirus wächst. Im Landkreis Tuttlingen liegt bislang keine Infektion vor, trotzdem kann sich das dortige Gesundheitsamt vor Anrufen kaum retten. "Wir bekommen zig Anrufe, wie man damit umgeht. Wir sind in höchster Bereitschaft", sagt der Leiter des Gesundheitsamts Siegfried Eichin.

12.15 Uhr: Verrückter Zufall? Bösewicht bei Asterix hieß schon 2017 "Coronavirus"

Die länderübergreifende Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 hat einem „Asterix“-Comic aus dem Jahr 2017 neue Aufmerksamkeit beschert. Im französischen Original und in der englischsprachigen Fassung heißt der maskierte Bösewicht dort nämlich Coronavirus.

Verrückter Zufall oder Wahrsagerei? Dass Comics und Zeichentrick manchmal visionär sein können, zeigte sich schon im Jahr 2000: Dort amtierte bei den „Simpsons“ ein US-Präsident Donald Trump.

11.20 Uhr: So funktioniert der Test auf das Coronavirus

Beim Verdacht auf das Coronavirus Sars-CoV-2 wird der Erreger in der Regel mit einem molekularbiologischen Test nachgewiesen. Laut Informationen der dpa nimmt ein Arzt zunächst eine Probe aus den Atemwegen eines Patienten - entweder einen Abstrich oder ausgehusteten Schleim.

Spezialisten bereiten diese Probe dann im Labor auf und suchen mit einem sogenannten PCR-Test nach dem Erbmaterial des Virus. Vereinfacht gesagt wird dabei ein bestimmter Abschnitt des Viren-Erbguts millionenfach kopiert. Die Kopien werden mit einer sogenannten Sonde farblich markiert. Diese Farbmarkierung kann dann mit komplexen Geräten sichtbar gemacht werden.

Sind entsprechende Farbsignale vorhanden, handelt es sich um eine „positive Probe“. Unter idealen Bedingungen dauert ein solcher Test im spezialisierten Labor 3-5 Stunden.

11 Uhr: Neuartiges Coronavirus tödlicher als Grippe

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

10.45 Uhr: Amtsärzte: Wir sind schlecht auf größeren Corona-Ausbruch vorbereitet

Die Amtsärzte in Deutschland sehen die Gesundheitsämter insgesamt schlecht auf einen größeren Corona-Ausbruch hierzulande vorbereitet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sagte, dass die Behörden vor Ort zwar mit Einzelfällen bestens umgehen könnten. „Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern aber schlichtweg die Kapazitäten.”

Schon der aktuelle Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg, bei dem die beiden Erkrankten eine Vielzahl von sozialen Kontakten hatten, bringe die Amtsärzte an ihre Grenzen, so die Verbandsvorsitzende.

Bundesweit gibt es laut Teichert 2500 Amtsärzte verteilt auf 380 Gesundheitsämter. „Da fehlt mir einfach die Fantasie, wie das bei der Bekämpfung einer großen Epidemie ausreichen soll.” Engpässe ließen sich nur bedingt mit Aushilfskräften, Überstunden und Wochenenddiensten überbrücken.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

„Im Ernstfall wird das medizinische Personal überall gebraucht”, so Teichert. Es räche sich nun, dass in den vergangenen Jahren nicht mehr in den öffentlichen Gesundheitsdienst investiert worden sei. „Bis das Personal jetzt aufgestockt ist, ist Corona bereits weitergezogen”, so Teichert.

09.30 Uhr: Spahn und Seehofer geben neue Details bekannt

Um 13.00 Uhr ist eine Bundespressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesinnenminister Horst Seehofer angesetzt. Hier soll die Einrichtung eines gemeinsamen Krisenstabes bekannt gegeben werden und neue Details zur aktuellen Entwicklung in Deutschland.

8.15 Uhr: Laupheimer sorgen sich wegen des Coronavirus

Auch in Laupheim machen sich die Menschen Sorgen, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Der Apotheker Andreas Buck stellt fest: „Jeder dritte bis fünfte Kunde hat am Mittwoch nach Atemschutzmasken gefragt.“

Die gibt es deshalb inzwischen nicht mehr vorrätig, auch neue können im Moment nicht besorgt werden. Grundsätzlich rät Buck: Wer bisher keine Sorge gehabt habe, schwerwiegend an Influenza zu erkranken, der solle jetzt auch vorerst bei Corona Ruhe bewahren.

6 Uhr: Olympischen Spiele könnten abgesagt werden

Der frühere IOC-Vizepräsident Richard Pound hätte angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Verständnis für eine Absage der Olympischen Spiele in Japan. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 22 Uhr: Gesundheitsminister Spahn erwartet Corona-Epidemie

Gesundheitsminister Spahn erwartet eine Corona-Epidemie in Deutschland. Die weltweite Entwicklung belastet zunehmend die Wirtschaft. Und einige Sportgroßveranstaltungen stehen auf der Kippe:

