Newsblog zum Corona-Virus: Acht Patienten im Südwesten, Sorgen in der Wirtschaft

Aktuell gibt es acht Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg

Für heimische Unternehmen sind die Folgen bereits zu spüren

Die Ereignisse am Freitag im Überblick

5:00 Uhr: Während das neue Lungenvirus um die Welt geht, wächst in der Industrie die Sorge um den Nachschub von Teilen aus Fernost.

4.30 Uhr: Die Sorge vor einer Pandemie hat Folgen im Sport. Der SC Freiburg hat eine eigene Art, damit umzugehen. Hier lesen Sie mehr. Warum Skifahrer wegen des Virus lauter sprechen müssen, erfahren Sie hier.

Freitag, 0:30 Uhr: Das Virus breitet sich in Deutschland weiter aus. Bestätigte Ansteckungen gibt es nun auch in Hamburg und Hessen.

Donnerstag, 22:30 Uhr: Die Niederlande melden ihren ersten Coronavirus-Fall. Es gehe um einen Mann, der in einem Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Tilburg liege, teilte Gesundheitsminister Bruno Bruins am Donnerstagabend im niederländischen TV mit. Der Mann sei erst kürzlich aus der Lombardei in Norditalien zurückgekehrt und liege auf der Isolationsstation.

Donnerstag, 22 Uhr: Das Coronavirus erreicht Deutschland - doch Panik ist nicht angebracht. Ein Kommentar.

Ein Tettnanger Unternehmerpaar ist wegen des Virus und seiner Folgen wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

