Dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts und der Erleichterung über eine vorzeitige politische Lösung in Italien hat der New Yorker Aktienmarkt Gewinne eingefahren. Der Dow Jones Industrial erholte sich mit einem Plus von 0,90 Prozent auf 24 635 Punkten von seinem Vortagesverlust. Der Euro sank angesichts der starken US-Wirtschaftsdaten. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1656 Dollar gehandelt.