New York will Fahrzeug-Maut in Manhattan einführen

Als erste US-Metropole will New York in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut einführen. Das elektronische Abgabesystem für den unteren Teil Manhattans wurde von der Regierung des Bundesstaates New York in ihrem Haushaltsplan verabschiedet, wie die „New York Times“ berichtete.

Für die Fahrt im unteren Teil der City-Insel sollen Fahrer eine Gebühr bezahlen - ab wann und wie viel genau, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Zeitung ist mit der Einführung der Maut nicht vor 2021 zu rechnen. Für eine Autofahrt zwischen der 60. Straße unterhalb des Central Parks und dem Battery Park am unteren Inselzipfel könnten dann mehr als 10 US-Dollar (8,90 Euro) anfallen, wie die „New York Times“ Ende März berichtet hatte.

Das eingenommene Geld soll laut dem Plan in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fließen. Ebenfalls im Haushalt beschlossen wurden weitere Millioneninvestitionen in das U-Bahn-System der Stadt, aber auch unter anderem eine Steuer auf den Verkauf von Luxuswohnungen sowie ein Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel.

