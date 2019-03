Neunjährige stirbt bei Unfall in Göttingen

Mit Schweinemasken hinter Gitterstäben positionieren sich die Tierschützer schon eine Stunde vor Verhandlungsbeginn vor dem Ulmer Gerichtsgebäude. Eine Mahnwache für das Leid der Schweine. „Gefängnis für den Tierquäler“ steht auf einem Schild. Und sie sollten Recht behalten.

Wegen Tierquälerei in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen ist ein 56 Jahre alter Landwirt am Freitag vor dem Ulmer Amtsgericht zu einer Höchststrafe von drei Jahren Haft sowie einem lebenslangen Tierhaltungsverbot verurteilt worden.