Neun Verletzte bei Gasexplosion in Wohnhaus in Den Haag

Ein schweres Explosionsunglück in einem Wohnhaus in Den Haag hat mindestens neun Menschen verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Drei Menschen wurden aus Trümmern und Schutt geborgen. Es handelte es sich vermutlich um eine Gasexplosion. Spezialisten der Feuerwehr teilten am Abend mit, dass unter den Trümmern in dem dreistöckigen Gebäude mindestens noch ein weiterer Mensch lag: Er lebe und man habe Kontakt zu ihm aufnehmen können.