Neues Woodward-Buch zeichnet verheerendes Bild von Trump

Von Sybille Glatz

Es ist noch nicht vorbei. Der Berger Mordprozess, bei dem vor einem Jahr ein 46-jähriger Berger wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, geht in die nächste Runde. Nach dem Schuldspruch war der Verurteilte in Revision gegangen. Teilweise hatte er damit Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Beschluss vom 22. März dieses Jahres einen Teil des Urteils wieder aufgehoben und an das Landgericht Ravensburg zur erneuten Verhandlung zurücküberwiesen.