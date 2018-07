Neues Pollesch-Stück mit Harald Schmidt

TV-Entertainer Harald Schmidt (53) steht wieder in Stuttgart auf der Theaterbühne. Die Inszenierung „Drei Western“ des Berliner Kult-Dramatikers René Pollesch feierte am Sonntagabend ihre Uraufführung.

Schmidt ist erneut Teil von Polleschs teils surrealen, teils grotesken Gedankenspielen. Im Stück um die Theaterwelt im Pollesch-typischen Textgewirr muss sich der Zuschauer irgendwie selbst zurechtfinden. Es geht um Weghören und Unwahrheiten. Selbst der Titel ist eine Lüge, sollte das Stück doch eigentlich „Drei Schwestern“ heißen.

Mit diesem Stück und mit Heiner Müllers „Der Bau“ eröffnete das Schauspiel Stuttgart am Wochenende seine Ersatzspielstätte in einer ehemaligen Mercedes-Niederlassung. Das Schauspielhaus wird für ein Jahr saniert. Es ist bereits Polleschs siebente Uraufführung in Stuttgart. Die 240 Zuschauer in der ausverkauften Werkhalle bedachten das Stück mit viel Applaus. Schmidt hatte schon in „Wenn die Schauspieler mal einen freien Abend haben wollen, übernimmt Hedley Lamarr“ eine Rolle übernommen.