Neues Diamantenmuseum: Eine Diva für Antwerpen

Diamanten und Antwerpen, das ist eine glanzvolle Geschichte. Seit mehr als 500 Jahren sichern die kostbaren Schmucksteine der belgischen Hafenstadt Reichtum und Einfluss.

Wer allerdings mehr darüber erfahren wollte, hatte in den vergangenen Jahren Pech. Das Diamantenmuseum ist seit sechs Jahren geschlossen, das Silberschmiedemuseum seit Frühjahr 2014. Nun gibt es ein neues Domizil, das die Schmuckstücke der beiden vorherigen Museen unter ein Dach bringt.

Vom 4. bis 6. Mai feiert das Diamantenmuseum „Diva“ eine große Eröffnungsparty. Am 7. Mai beginnt der reguläre Ausstellungsbetrieb. „Wir haben entschieden, eine luxuriöse Welt zu entwickeln, in der Diamanten im Zentrum stehen“, erklärt Museumsdirektor Jeroen Martens. „Davon kommt auch der Name Diva, weil dies der Welt einer Diva entspricht.“

Das Museum befindet sich im historischen Zentrum der Stadt, die seit dem 16. Jahrhundert als wichtigste Diamantenstadt Europas bekannt ist. Entdeckungsreisende und Händler brachten ihre Edelsteine und -metalle nach Antwerpen. Seitdem beherbergt die Stadt zahlreiche Diamantenhändler.

Das Museum, in dem es auch einen Juwelier gibt, soll für die Besucher ein Erlebnis sein: Per Audioguide werden Hörbuch-Geschichten über das Leben einer reichen Frau oder eines jüdischen Händlers im 16. Jahrhundert erzählt, die der Drehbuchautor und Musicaldirektor Frank Van Laeke geschrieben hat.

„Wir wollen die Geschichte Antwerpens charismatisch erzählen und die Menschen begeistern“, sagt Historiker Martens. Museumsgäste sollen zum Beispiel in einem als Werkstatt gestalteten Raum über Touchscreens die Materialien und deren Herkunft kennenlernen. Ein Boudoir, ein elegantes Zimmer, soll die Welt der schönen und reichen Damen der Epoche widerspiegeln, ein internationaler Handelsraum die Wege der Diamanten über die Jahrhunderte verfolgen.

„Diamanten findet man nicht in Antwerpen, nicht als Rohstoff“, erzählt Martens. „Unser Fokus ist daher darauf gerichtet zu zeigen, was mit den Diamanten passiert, was der Beitrag von Antwerpen ist.“

Die Schattenseiten dieser Luxuswelt sollen in einem Tresorraum abgebildet werden: Die Probleme mit Diamanten aus Konfliktregionen, die genutzt werden, um Waffenhandel und Kriege zu finanzieren. Dabei sollen auch die internationalen Bemühungen zur Sprache kommen, den Handel mit sogenannten Blutdiamanten durch Herkunftszertifikate einzudämmen - der Kimberley-Prozess.

Antwerpens Schmuckhändler setzen große Hoffnungen in das neue Museum. Uhren- und Schmuckverkäufer Maarten Slaets glaubt vor allem, dass es für Kreuzfahrt-Touristen ein interessanter Anlaufpunkt wird. Auch der Antikschmuckhändler Elkan Wijnberg hält das Museum für sehr wichtig: „Der Trend unter den Juwelieren geht dahin, nur zu wissen, wie man Schmucksteine kauft. Es gibt dabei kein Gefühl mehr. Ich hoffe, dass das Diamantenmuseum das Herz zu den Juwelen zurückbringt.“

DIVA Antwerpen