Neues Coldplay-Album kommt im Oktober

Die britische Band Coldplay hat ihr neuntes Studioalbum angekündigt. „Music Of The Spheres“ erscheint am 15. Oktober, wie die Band mit einer handgeschriebenen Notiz auf Instagram bekanntgab.

Als Vorgeschmack veröffentlichten die Briten den Trailer „Overtura“, eine animierte Reise durch ein buntes Planetensystem. Dazu werden Ausschnitte der neuen Songs angespielt, allen voran die Single „Higher Power“, die Anfang Mai veröffentlicht wurde.

Eine neue Single mit dem Titel „Coloratura“ soll am Freitag (23. Juli) erscheinen, eine weitere Single-Auskopplung wird es laut Coldplay im September geben. „Danke fürs Zuhören oder für die Teilnahme an Konzerten oder für jeden anderen Weg, auf dem wir uns durch Musik getroffen haben“, schrieb die Band.

© dpa-infocom, dpa:210721-99-459752/5

Coldplay bei Instagram