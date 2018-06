Neuer Zeppelin fliegt für Klimaforschung

Friedrichshafen (dpa) - Ein Luftschiff hebt ab für die Klimaforschung: Am Freitag fiel der offizielle Startschuss für die Forschungsflüge des „Zeppelin NT“, der beim EU-Projekt „Pegasos“ unter anderem Atmosphärenschichten untersuchen soll.

Die Messungen leisteten einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz, sagte Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) am Freitag bei ihrem Besuch in der Zeppelin-Werft in Friedrichshafen am Bodensee. „Die Erforschung und der Schutz des Klimas sind eine Aufgabe, die nur in internationaler Zusammenarbeit zu bewältigen ist.“

Insgesamt 20 Wochen lang fliege das Luftschiff über Europa, teilten die Zeppelin Luftschifftechnik und das Forschungszentrum Jülich mit. Dabei solle die Luftzusammensetzung über den Niederlanden, Italien und Finnland gemessen werden. An dem Projekt „Pegasos“ beteiligen sich 26 Partner aus 14 europäischen Staaten und Israel.

