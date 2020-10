Neuer Wortmann-Film kommt schon Weihnachten ins Kino

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem positiven Corona-Testergebnis bei einer Mitarbeiterin der Kinderkrippe im Kinderhaus Rosengarten in Ehingen wurden 21 Kinder der Kinderkrippe in häusliche Quarantäne geschickt - wie das Landratsamt und die Stadt am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung angaben. Das Kinderhaus besteht aus einem Krippenbereich und einem Bereich der über Dreijährigen (Ü3). Der Bereich Ü3 ist aktuell nicht betroffen, so dass hier der Kindergartenbetrieb regulär fortgeführt werden kann.