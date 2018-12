Neuer Rekord: 2018 wärmstes Jahr in Deutschland seit 1881

Einen zunächst ernstzunehmenden, letztlich aber kuriosen Einsatz hatten Wangener Polizei und DLRG jüngst zu meistern. Es ging um ein vermeintliches Teil einer Leiche, das in der Argen gesichtet worden waren.

„Da liegt ein menschliches Bein im Wasser“, meldete am Dienstagnachmittag per Notruf ein Spaziergänger, der gerade im Bereich der Argen in Neukirch unterwegs war. Diese Nachricht postete das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag in den sozialen Netzwerken des Internet.