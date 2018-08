Neuer Mordprozess nach illegalem Autorennen in Berlin

Von Deutsche Presse-Agentur

Es wurde berühmt, weil es sich so hartnäckig an die Fersen eines Mannes heftete, dass der die Polizei alarmierte - nun sorgt ein Karlsruher Eichhörnchen erneut für Aufsehen: „Karl-Friedrich“, wie das Jungtier zunächst getauft wurde, ist nach Feststellung einer Tierärztin tatsächlich ein Eichhörnchen-Mädchen. Weil man in der Wildtierauffangstation beeindruckt von der Stärke und dem Überlebenswillen der Kleinen ist, nennt man sie nun „Pippilotta“.

Die Helfer gehen davon aus, dass das fünf bis sechs Wochen alte Tier aus einem Nest ...