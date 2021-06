Neuer Kapellmeister in Weimar startet im September

Der Dirigent Andreas Wolf wird neuer Kapellmeister in Weimar. Wie das Deutsche Nationaltheater (DNT) am Mittwoch mitteilte, wechselt der gebürtige Regensburger zur Spielzeit 2021/22 als erster Kapellmeister an das Haus in Thüringen.

Wolf hatte nach Stationen in Wuppertal und Münster, Kassel, Hannover und Saarbrücken zuletzt von 2013 bis 2021 am Theater Lübeck den Ton angegeben.

„Ich freue mich wirklich sehr, mit Andreas Wolf einen erfahrenen und ausgewiesen hochrangigen Dirigenten und Musiker für das DNT und die Staatskapelle in Weimar zu begrüßen“, kommentierte Generalintendant Hasko Weber die Entscheidung.

Seinen Einstand am Haus und am Pult der Staatskapelle Weimar wird der 53-jährige Wolf am 12. September in der Premiere „Die Göttliche Komödie“ von Ester Ambrosino geben. In seiner ersten Spielzeit am DNT Weimar wird der Dirigent zudem die Neuproduktionen von Detlev Glanerts Oper „Caligula“ (Premiere: 12.2.2022) und Offenbachs Operette „Die Prinzessin von Trapezunt“ (Premiere: 7.5.2022) musikalisch leiten.

Wolf übernimmt mit dem Posten eine Position, die es seit dem Vertragsende von Stefan Lano in der Spielzeit 2019/20 neu zu besetzen galt, wie eine Sprecherin des Theaters sagte. Das DNT sucht weiterhin nach einem neuen Generalmusikdirektor (GMD). Der Vertrag des früheren GMD, Kirill Karabits, endete nach der Spielzeit 2018/19.

