Neuer Heidelberger Theaterintendant startet durch

Heidelberg (dpa) - Mit einer dreitägigen Eröffnung der Theatersaison und allein 16 Premieren im Oktober will er Heidelberg erobern: Der neue Intendant Holger Schultze startet mit voller Kraft voraus in seine erste Spielzeit.

Das Theater und Orchester Heidelberg soll „so präsent, lustvoll und so verführerisch wie möglich sein“, sagte er am Mittwoch bei der Präsentation des Programms für die Saison 2011/2012. Schultze tritt die Nachfolge von Peter Spuhler an, der nach Karlsruhe wechselte. Zuvor war er Intendant in Osnabrück.

Geplant ist eine Tanztheater-Uraufführung zur Heidelberger „Sammlung Prinzhorn“ in der Regie von Johann Kresnik. Die Sammlung zeigt Werke von Patienten psychiatrischer Anstalten aus Europa. Allein im ersten Spielmonat Oktober soll es 16 Premieren geben. Und das, obwohl das Theaterhaus zurzeit noch eine Baustelle ist: Erst im Herbst 2012 soll es wiedereröffnet werden. Bis dahin wird auf Interims-Spielstätten - ein Kino und ein Theaterzelt - ausgewichen.

In der Spielzeit 2011/2012 beginnt zudem eine neue Kooperation des Heidelberger Stückemarktes mit den Mülheimer Theatertagen. Die renommierten Theaterwettbewerbe wollen damit die Förderung von Autoren vorantreiben.

