Neuer Chef für Googles Cloud-Geschäft

Von Schwäbische Zeitung

Auf der B492 bei Schelklingen ist am Montag gegen 12 Uhr ein mit Rindern beladener Anhänger eines Viehtransporters umgekippt. Offenbar war er falsch beladen. Ein Radfahrer wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 000 Euro.

Gegen 12 Uhr war der Viehtransporter in Schelklingen unterwegs. Er kam aus Richtung Bahnhofstraße und wollte links in die Bundesstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 57-Jährige beim Abbiegen an die dortige Verkehrsinsel.