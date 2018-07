Neuer Brunnen animiert zum Schulbesuch

Arba - Der Bau von Brunnen ist von Anfang an ein Schwerpunkt der Böhm-Stiftung in Äthiopien gewesen. Es geht dabei auch darum, insbesondere den Mädchen viel Arbeit abzunehmen und diesen so den Schulbesuch zu ermöglichen.

Die Tragfähigkeit des Menschen ist begrenzt. Fosia Amal aus dem kleinen Weiler Derer Arba in Ost-Äthiopien versorgt seit vielen Jahren im Wechsel mit ihrer Schwester die achtköpfige Familie mit Trinkwasser. Sie hatte das Pech, dass in dieser tief gelegenen Region Wasser immer knapp war, der Gang zum Brunnen ein Tagesgeschäft war. „Bis zum nächsten Brunnen benötigte ich drei Stunden für Hin- und Rückweg. Und häufig musste ich dann auch noch lange warten, bis ich dran war.“ Zweimal am Tag stapfte das Mädchen durch die karge Landschaft, an den hier weit verbreiteten Akazien bleib sie häufig hängen und verletzte sich. An Schulbesuch war nicht zu denken.

Für die 16-Jährige besteht nun Hoffnung, dass sie zumindest lesen und schreiben erlernt – wenigstens das. In Derer Arba, nach 20 Jahren vergeblicher Suche nach einer sicheren Quelle, ging die Böhm-Stiftung neue Wege. Ein weltweit aktiver Wünschelrutengänger, der auch viele Firmen berät, erkundete hier und anderen schlecht versorgten Stellen den Untergrund. Nach weiteren Kontrolluntersuchungen mit Schallwellen entschied sich die Stiftung an einer vorher nie für einen Brunnen vorgesehenen Stelle zu einer Tiefenbohrung. Als die Lastwagen der einheimischen Bohrfirma auffuhren, feierten die Bewohner zum ersten Mal. Sie hofften einfach nur. Wochen später gab es das zweite große Fest – aus mehr als 50 Metern Tiefe schoss Wasser nach oben. Neun Dörfer mit etwa 800 Haushalten werden davon profitieren, wenn die Anlage voll ausgebaut ist. Unter anderem muss noch eine stärkere Pumpe installiert werden.

Dr. Martin Grunder, der aus der Schweiz stammende Projektkoordinator der Böhm-Stiftung in Äthiopien, stellt klar, dass so eine aufwendige Bohrung nicht die Regel sein kann. „Die Firmen müssen bei diesen Tiefen millimetergenau vom ersten Tag an arbeiten, um die Wasseradern zu treffen.“ Ganz persönlich hat er sich in diesem Jahr um mehrere dieser kritischen Bohrungen gekümmert, er hat mehrfach Wasserexperten aus Europa zurate gezogen, um nur ja nicht ein zu großes Risiko einzugehen.

In Derer Arba hat es geklappt, ein weiteres Erfolgserlebnis folgte vor Kurzem, keine Bohrung ging bislang schief. Grunder: „Es sind besonders schöne Momente, wenn einem so etwas widerfährt.“ Der Mann, der seit 30 Jahren in vielen afrikanischen Ländern gearbeitet hat, weiß, was Wasserfunde bedeuten. „Für die Familien ändert sich oft der ganze Alltag. Sie können sich besser, sauberer ernähren. Sie können sich mehr um die Hygiene kümmern. Sie werden weniger häufig krank.“ Und Fosia Amal wird Zeit haben, doch noch auf die Schule zu gehen. Herbert Beck