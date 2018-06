Neuer Anlauf für Ukraine-Gespräche in Berlin

Die nächtlichen Knalle in Merklingen nehmen kein Ende. Viele Bürger zeigen sich besorgt und genervt. Meist gegen 22 Uhr erklinge ein lauter Schlag. Danach sei schnell alles wieder vorbei. Während es zu Beginn des Jahres in Merklingen dann täglich am späten Abend knallte, seien es derzeit eher vereinzelte Tage. Dennoch sei das ein Grund zur Sorge. Die Worte „physischer Terror“ fielen mehrmals – auch in der Sitzung des Gemeinderates.

Bürgermeister: Hinweise aber keine Beweise „Wir haben das Problem, dass wir keinen finden.