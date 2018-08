Neuer Alleingang für Joko Winterscheidt

Jokjo Winterscheidt schwimmt sich weiter frei von Klaas Heufer-Umlauf und bekommt eine neue Show von ProSieben, durch die er alleine führen wird.

In der Sendung mit dem Arbeitstitel „Earn your Song“ soll der 39-Jährige deutsche Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten lassen, teilte der Münchner Privatsender am Donnerstag mit. Am Ende treten sie mit ihren Hits auf. Der einzige Haken daran: Die Künstler müssen sich die Musikinstrumente dazu in mehreren Runden erspielen. Das können auch schon mal Kochtöpfe sein oder Joko mit seiner krächzenden Stimme als Backgroundsänger.

Die Idee stammt aus „Die beste Show der Welt“. Der Sendetermin ist noch offen. Joko und Klaas, die früher nur zusammen auftraten, haben zunehmend mehr Solo-Sendungen. Zum Beispiel führt Winterscheidt an diesem Samstag durch die Show „Beginner gegen Gewinner“. Eine Woche später aber sind sie wieder zusammen mit dem Spektakel „Die beste Show der Welt“ dran.