Neue Vorstandsmitglieder an Odenwaldschule

Heppenheim (dpa) - Die vom Missbrauchsskandal erschütterte Odenwaldschule hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der ehemalige Bürgermeister von Heppenheim, Gerhard Herbert, wurde am Samstag einstimmig an die Spitze gewählt, wie die Schule in Südhessen mitteilte.

Neu in dem nun sechsköpfigen Vorstand sind außerdem der Unternehmer Carl Glauner und der Experte für Jugendfragen, Herman Rademacker. Mitglieder bleiben Rolf Bogus, Philip von Gleichen und Heike Salmon-Könnecke.

Bei der Versammlung sei auch über die bestehenden Querelen gesprochen worden, wurde aus dem Umfeld des Trägervereins bekannt. Details wurden nicht genannt. In der Mitteilung der Schule heißt es, ein Dialog mit den Missbrauchsopfern und die Aufarbeitung seien die wichtigsten Ziele des neuen Vorstandes. Der Vorsitzende des Opferschutzvereins „Glasbrechen“, Adrian Koerfer, der sich für die Interessen der Opfer einsetzt, zeigte sich enttäuscht von der Wahl. „Die Schule hat ihre letzte Chance vertan nach dem Motto: Augen zu und durch“, sagte er.

Die Auseinandersetzungen um das Internat waren zuletzt wieder schärfer geworden. Mitglieder des Trägervereins hatten in den vergangenen Wochen der Schule vorgeworfen, in einer Mitteilung über Vorstandswahlen nicht mit offenen Karten gespielt zu haben. Streit gab es auch weiter über den Umgang mit den Missbrauchsfällen und um die Entschädigung der Opfer.

Der Jahrzehnte zurückliegende Missbrauch von Schülern durch Lehrer hatte vor zwei Jahren in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen gesorgt. In einem Abschlussbericht werden 132 Betroffene erwähnt. Eine Stiftung soll sie entschädigen. Die Odenwaldschule in Heppenheim gilt als eine der bekanntesten deutschen Reformschulen.

Odenwaldschule

„Glasbrechen“