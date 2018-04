Neue UN-Klimakonferenz in Bonn soll verbindliche Regeln erarbeiten

Von Christel Voith

Als 39. Stipendiat der Gemeinde Langenargen ist der Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert Anfang April für drei Monate ins Kavalierhaus eingezogen. Ihre Zeit in Langenargen haben alle seine Vorgänger genossen, und jeder ist auf seine Art auf die Umgebung eingegangen. Doch noch keiner hat sich von Anfang an so hellauf begeistert gezeigt, so überzeugt, dass er genau am richtigen Ort gelandet ist.

Am Mittwochmorgen hat sich Kurt Laurenz Theinert im Rathaus der Schwäbischen Zeitung vorgestellt.