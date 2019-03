Neue Staffel für „Sing meinen Song“ startet im Mai

Die Vox-Show „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ startet im Mai in ihre sechte Staffel. Gastgeber Michael Patrick Kelly kehrt vom 7. Mai an mit sechs neuen Musikern zurück, wie der Sender mitteilte.

Mit dabei sind Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Álvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben. Immer dienstags (20.15 Ihr) stehen wieder die Songs jeweils eines Künstlers im Mittelpunkt, die dann von dessen Kollegen neu interpretiert werden - „und so international wie dieses Mal war das Tauschkonzert noch nie“, betonte Vox.

Der belgische Sänger Milow etwa, der mit dem Hit wie „You Don't Know“ bekannt wurde, trete mit einer Version des Songs „Musik sein“ von Wincent Weiss an, hieß es in der Mitteilung. Der spanisch-deutsche Latin-Pop-Musiker Soler interpretiere Oerdings „Kreise“ neu, während sein spanischer Song „La Cintura“ von Kelly in irischem Singer-Songwriter-Stil präsentiert werde. Biedermann singt unter anderem eine Version des Metal-Songs „In The Shadows“ von Beyond-The-Black-Sängerin Haben.

Acht Folgen stehen bis zum 25. Juni auf dem Programm, sieben sind jeweils einem Musiker gewidmet, zum Abschluss gibt es den Duett-Abend.

