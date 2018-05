Neue Richtlinie verbessert Schutz von EU-Bürgern im Ausland

Nun ist die Marienplatz-Tiefgarage schon ein ganzes Jahr lang dicht: Am 2. Mai 2017 begann die Sanierung, die nötig geworden war, weil einsickerndes Streusalz einen Teil der Bausubstanz beschädigt hatte. Dann kam auch noch heraus, dass die Tiefgarage voller Asbest steckt – was den Zeitplan ein Dreivierteljahr nach hinten verschob und die Sanierungskosten um 1,5 Millionen hoch trieb. Weil noch zusätzliches Planungshonorar obendrauf kommt, gehen die Stadtwerke im Moment davon aus, dass die Sanierung der der Tiefgarage am Ende 15 statt wie ...