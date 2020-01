Neue Regierung in Österreich nun offiziell im Amt

In Österreich ist die neue Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen offiziell im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte in der Wiener Hofburg das insgesamt 17-köpfige Regierungsteam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze. Das Staatsoberhaupt erklärte, er und die Österreicher hätten „große Erwartungen“ an die neue Koalition. Die Regierung solle „zügig, ruhig und gewissenhaft“ an die Arbeit gehen und sich besonders um das Vertrauen der Bürger kümmern.