Neue Maßnahmen gegen Luftverschmutzung in Mexiko-Stadt

Der Automobilzulieferer MSR Technologies GmbH in Laupheim-Untersulmetingen hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Ravensburg ordnete daraufhin am Mittwoch die vorläufige Eigenverwaltung an. Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.

Der vom Gericht bestellte vorläufige Sachwalter, Holger Leichtle von der Stuttgarter Kanzlei Schultze & Braun, äußerte sich zuversichtlich, dass die Sanierung gelingt. „Nach einer ersten Analyse sind wir positiv gestimmt, dass wir eine Fortführungslösung schaffen können“, wird er in einer ...