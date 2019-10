Neue Krankheit oder doch nur ein Trick der Pharma-Lobby?

Über 400 Millionen Menschen weltweit leiden an Diabetes Typ 2. Sie besitzen ein vierfach erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen wie den Infarkt, doch das ist laut einer Umfrage der International Diabetes Federation (IDF) vielen nicht bewusst. So betrachten 25 Prozent ihr entsprechendes Risiko als gering, obwohl zwei von drei bereits unter Bluthochdruck, Angina pectoris oder anderen Herz-Kreislauf-Problemen leiden. „Da besteht ein großer Aufklärungsbedarf“, betont IDF-Präsident Nam Cho. Und in dieser Hinsicht sind auch die Ärzte gefordert. Denn jeder vierte Diabetes-Patient gab in der Umfrage an, noch nie mit seinem Arzt über die Gefahr von koronaren Herzerkrankungen gesprochen zu haben.