Neue Kampagne für mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Berlin (dpa) - Für mehr Verständnis zwischen Fußgängern, Radlern und Autofahrern soll eine neue Kampagne werben, die an diesem Montag startet. Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte, richtet sie sich an alle Verkehrsteilnehmer mit besonderem Fokus auf Radfahrer.

Die Aktion beginnt als Modellprojekt in Berlin und der Radfahrerstadt Freiburg, soll aber später bundesweit von andern Orten übernommen werden können. Ziel sei, das „Verkehrsklima“ auf den Straßen zu verbessern und Unfälle zu vermeiden. Die „Rücksicht“-Kampagne richtet sich laut Ministerium etwa an Autofahrer, die nicht auf Fahrradwegen parken sollen oder an Radler, die auf Fußgänger achten sollen.

Verkehrsministerium zu Radverkehr