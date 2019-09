Neue iPhone-Generation von Apple erwartet

Von Schwäbische Zeitung

Bereits am 1. September wurde von einem Passanten in Dornbirn (Österreich), in einem schwer zugänglichen Waldstück, eine bereits skelettierte Leiche aufgefunden.

Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte im Nahbereich der Auffindungsstelle eine zweite Leiche, nur wenige Meter talwärts, entdeckt werden.

Beide Leichen wurden in der vergangenen Woche im gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck obduziert.