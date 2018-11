Neue Gerüchte um Comeback der Spice Girls

Die britische Frauen-Popband Spice Girls steht Medienberichten zufolge möglicherweise vor einem Comeback - allerdings ohne Victoria Beckham. Geplant sei eine große Tournee im nächsten Sommer, berichtete das Boulevardblatt „The Sun“. Die Band wolle dies bald in einer Videobotschaft ankündigen, hieß es. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach solche Gerüchte gegeben. Das Pop-Quintett, zu dem neben Beckham auch Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner und Emma Bunton gehören, ist in den vergangenen fast 20 Jahren nur sehr selten gemeinsam aufgetreten.