Neue Bands für Rock am See bestätigt

Gute Laune aus Kalifornien und ein Schotten-Doppel: Mit den US-Skapunkrockern Mad Caddies und den Indierockern Frightened Rabbit (Glasgow) und We Were Promised Jetpacks (Edinburgh) gibt es qualitativ hochwertigen Band-Nachschub für Rock am See. Vergangene Woche hatten die Veranstalter von Koko & DTK Entertainment bereits den Headliner Muse bekanntgegeben. Rock am See wird dieses Jahr 30 Jahre alt.

Im Süden der Republik sind die Mad Caddies keine Unbekannten: Im Lindauer Club Vaudeville waren die Musiker jahrelang Dauergäste. Auf den jüngsten zwei Alben „Dirty Rice“ (2014) und „Keep It Going“ (2007) spielten Chuck Robertson und seine Sidekicks verstärkt mit Reggae-Elementen. Zuvor hatten sie mit Alben wie „Just One More“ einen Mix aus Ska-Rhythmen, Dixieland-Einflüssen mit Blechgebläse und Punkrock-Gitarren eine große Fanschar erobert. Wenn die Mad Caddies auf die Bühne gehen, heißt es: Tanzschuhe anziehen, das Zucken in den Beinen kommt von ganz allein – und das Grinsen im Gesicht wird mit jedem Song breiter.

Frightened Rabbit steuerten mit ihrem Album „Pedestrian Verse“ eines der Indierock-Highlights 2013 bei. Mit Songs wie dem eindringlichen „The Woodpile“ gelang dem Quintett auch einer der emotionalsten Auftritte beim Southside-Festival in jenem Jahr.

We Were Promised Jetpacks dürften für die meisten noch ein Geheimtipp sein, auch wenn die Band bereits 2003 gegründet wurde. Das Quintett orientiert sich mit seinem melancholischcen Sound an den ebenfalls aus Glasgow stammenden The Twilight Sad.

Muse wurden bereits vergangene Woche bestätigt. Die britischen Grammy-Gewinner sind für ihre optisch opulente Show bekannt und dürften sich als würdiger Headliner erweisen. Sie waren vor 16 Jahren bereits bei Rock am See zu Gast.

Rock am See findet dieses Jahr wieder an einem Samstag statt. Beginn ist am 20. August, um 13 Uhr im Konstanzer Bodenseestadion. Einlass ist ab 11 Uhr.

Karten gibt es unter tickets.schwaebische.de oder telefonisch unter 0751/ 29 555 777 (dre)

Muse - Knights of Cydonia

Mad Caddies - State of Mind

Frightened Rabbit - The Woodpile

We Were Promised Jetpacks - Quiet Little Voices

