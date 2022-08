Neue Öko-Mobile

Alljährlich steigt in einem Wüstendorf des schönen Emirats Abu Dhabi ein spezieller Schönheitswettbewerb: Gekürt wird eine Miss Kamel, männliche Bewerber sind nicht zugelassen. Dafür besteht die Jury selbstredend ausnahmslos aus Männern. Die verteilen Preisgelder in Millionenhöhe, und sogar die letztplatzierte Kameldame – respektive ihr Besitzer – darf mit 60 000 Dollar nach Hause traben. Uns deucht jedoch ein anderer Aspekt des Kamelwesens sehr interessant. Die Höckerviecher sind ausgezeichnete und sehr genügsame Reisemobile. Ein Kamel säuft in 15 Minuten 200 Liter Wasser und kann seinen Reiter dann schier endlos von A nach B und wieder zurück befördern. Umweltfreundlicher und sparsamer geht es wohl kaum.

Das Kamel-Ökomobil ist also ein direkter Konkurrent der Elektrofahrzeuge von Elon Musk. Mutmaßlich sind dem aber die Kamele zu langsam. Deshalb hat er jetzt zwei neue Modelle vorgestellt. Beide warten in der Top-Version mit mehr als 1000 PS auf und befördern ihre Chauffeure mit 322 km/h bzw. 262 km/h zum Zielort. Sie verbrauchen nicht mal Wasser, und weil der Strom ja aus der Steckdose kommt, sind sie noch viel umweltfreundlicher als die Kamele – ideale Gefährte also für den Fuhrpark der Grünen.

Leider schießt die Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt quer. Weil sie das Verfahren gegen einen Menschen, der mit 417 km/h aufgefallen war, einstellen musste, schlagen die Juristen eine Geschwindigkeitsgrenze von 200 Stundenkilometern vor. Dem Vernehmen nach hat Elon Musk diese Staatsanwälte als Kamele beschimpft. (vp)