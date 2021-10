Netrebko und Eyvazov: fünf Konzerte 2022 in Deutschland

Die Starsopranistin Anna Netrebko (50) und ihr Ehemann, der Tenor Yusif Eyvazov (44), haben für das kommende Jahr eine Konzertreise mit fünf Auftritten in Deutschland angekündigt.

Zu den Höhepunkten zählt ein Open-Air-Konzert am 3. September 2022 auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Weitere Auftritte sind in der Hamburger Elbphilharmonie (2.3.), in der Alten Oper in Frankfurt (2.6.), bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg (22.7.) sowie in der Philharmonie Köln (29.8.) geplant, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Das „Traumpaar der Klassik“ wird Arien und Duette vortragen. „Nach der langen Pause können wir es nicht erwarten, endlich wieder auf der Konzertbühne zu stehen, um gemeinsam mit unseren Fans die Werke der bedeutendsten Komponisten zu zelebrieren“, wurde Netrebko in der Mitteilung zitiert.

