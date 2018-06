Netanjahu fordert von Merkel mehr Härte gegen Iran

Die Pfingstferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen und an der Ablachschule in Mengen werden die Mitarbeiter des Ordnungsamts ab heute vor allem dienstags und donnerstags verstärkt kontrollieren, ob Eltern mit ihren Autos im Halteverbot parken. Dies ist eine Sofortmaßnahme, auf die sich Stadtverwaltung, Schulleitung und Elternbeirat geeinigt haben, nachdem am 15. Mai eine Zweitklässlerin nach Schulschluss von einem Auto angefahren worden war.