Nerze vor dem Aussterben: Letzte Chance für einen kleinen, pelzigen Jäger

Noch hat der Europäische Nerz eine Chance. Aber nur, wenn sein schlimmster Feind von früher ihn tatkräftig unterstützt und ihm vor allem seinen ärgsten Widersacher von heute vom Hals hält. Einst hat der Mensch den schlanken Marder (Mustela lutreola) seines feinen Pelzes wegen eifrig gejagt und ihm seine Heimat genommen. Um 1880 verschwand der Europäische Nerz aus Österreich, 1897 wurde er in der Schweiz letztmals gesichtet und seit 1925 ein letztes Exemplar in Deutschland gefangen wurde, gilt die Art in Mitteleuropa als ausgestorben. Auf den roten Listen der Weltnaturschutzunion IUCN gilt er seit 2011 weltweit als vom Aussterben bedroht. Aber Artenschützer um Tiit Maran, den Direktor des Zoos in Tallinn, versuchen, den kleinen, schlanken Raubtieren eine letzte Chance zu geben. Und drohen dabei an einem entfernten Verwandten zu scheitern, dem Amerikanischen Nerz.

Allerdings begann der Niedergang des Europäischen Nerzes bereits im 17. und 18. Jahrhundert. Damals wurden vielerorts in Mitteleuropa Wälder gerodet und Feuchtgebiete entwässert, um mehr Platz für Äcker und Wiesen zu erhalten. Die Schwimmhäute zwischen seinen Zehen und das dichte, wasserabweisende Fell aber zeigen, dass der Europäische Nerz im Wasser zu Hause, aber auch an Land ein geschickter Jäger ist. Diese Mischung findet er an den Bächen und kleinen Flüssen, an deren Ufer ein dichter Wald wächst.

Tiere verlieren ihre Jagdreviere

Dieser Lebensraum wurde jedoch knapp, als immer mehr Wälder verschwanden und Bäche in schnurgerade Korsette gezwängt wurden, um das Land zu entwässern. In die Ränder solcher Kanäle konnte der Nerz oft seinen Bau nicht mehr graben, in dem der nachts jagende Räuber den Tag verbringt. „Vor allem aber lebten in den begradigten Bächen kaum noch Flusskrebse, die seine Leibspeise sind“, erklärt Astrid Nagl aus Laxenburg bei Wien. Die Tierärztin hat in ihrer Dissertation bis 2010 im Zoo von Tallinn Probleme beim Züchten von Nerzen untersucht, seither hat sie der Schutz dieser Art nicht mehr losgelassen.

Die Tiere aber verloren nicht nur ihre Heimat und ihre Jagdreviere, sondern wurden auch noch eifrig gejagt. Bis die Europäischen Nerze schließlich aus weiten Teilen Europas verschwunden waren. Nur im europäischen Teil Russlands, im rumänischen Donau-Delta, im Südwesten Frankreichs und im Norden Spaniens hatten vermutlich allenfalls wenige Tausend Tiere überlebt. Weil sich die Europäischen Nerze in Farmen einfach nicht züchten ließen, wären der Pelzindustrie die Felle davongeschwommen. Also wurden Amerikanische Nerze importiert, die sich in Zuchtanlagen problemlos vermehren ließen. Seit vielen Jahrzehnten wird diese Art in großen Farmen in einigen Ländern Europas wie Deutschland, den Niederlanden und vor allem Dänemark gehalten.

Tierschützer spielen eine ungute Rolle

Anfangs entkamen aus diesen Betrieben manchmal einige wenige Tiere, die zunächst relativ wenig Schäden anrichteten. Die Situation änderte sich aber in den 1980er-Jahren, als militante Tierschützer begannen, die Käfige solcher Pelzfarmen gewaltsam zu öffnen. Auf einen Schlag entkamen nun jeweils oft einige Tausend Amerikanische Nerze. Sie eroberten rasch weite Regionen Europas und verschärften damit die ohnehin dramatische Lage für den Europäischen Nerz weiter. Der ist nämlich ungefähr ein Drittel kleiner als die entfernten Verwandten aus Nordamerika und diesen schlicht unterlegen.

Daher verloren die Europäischen Nerze ihre Reviere nicht nur direkt an die kräftigeren Invasoren, sondern zogen oft genug auch bei der Partnerwahl den Kürzeren: „Die kleineren Männchen der Europäer kommen gegen die stärkere Konkurrenz ohnehin nicht zum Zug“, erklärt Astrid Nagl. Begattet dagegen ein amerikanisches Männchen ein Weibchen des Europäischen Nerzes, sind die so gezeugten Hybride nicht lebensfähig und das Weibchen fällt für die Fortpflanzung mit ihrer eigenen Art aus. Das schwächt die Population natürlich weiter. „Daher setzen sich die Amerikanischen Nerze überall durch, wo sie auf die europäische Art treffen“, erklärt Astrid Nagl. Und schmälern so die letzte Chance des Europäischen Nerzes weiter. Diese lautet nämlich schlicht: Einige der letzten Überlebenden in menschlicher Obhut züchten und einen Teil des Nachwuchses in die Natur zu entlassen.

Zoos helfen beim Überleben

„Dabei haben Zoos einen Riesenvorteil“, erklärt der Geschäftsführer des Verbandes der Zoologischen Gärten (VdZ) Volker Homes. „Sie haben viel Erfahrung mit der Haltung auch schwieriger Arten und tauschen schon seit Langem in großen Zuchtprogrammen Tiere untereinander aus, um ein Verarmen des Erbguts zu minimieren“, schildert der Biologe diese Expertise der Zoos. Diesen großen Erfahrungsvorsprung nutzen unter anderem die VdZ-Zoos Osnabrück, Neunkirchen, Kronberg, Heidelberg und vor allem Tallinn, um dem Europäischen Nerz eine letzte Chance zu geben.

Besonders Tiit Maran treibt inzwischen als Direktor des Tallinner Zoos die Rettung des Europäischen Nerzes voran. „Nur zeigte rund die Hälfte der Nerzmännchen dort keinerlei Ambitionen, für Nachwuchs zu sorgen“, erklärt Astrid Nagl. Hilfe bei diesem diffizilen Problem bot ihr Doktorvater und Spezialist für die Suche nach Hormonen Franz Schwarzenberger von der Veterinärmedizinischen Universität Wien an und schickte Astrid Nagl in den Zoo von Tallinn. „Allerdings zeigten sich weder bei den Sexual-, noch bei den Stresshormonen besondere Auffälligkeiten“, fasst Astrid Nagl ihre Ergebnisse zusammen. Das Desinteresse dürfte also andere Ursachen haben und ist bis heute ungelöst.

Etwas Hoffnung gibt es noch

Immerhin war aber die andere Hälfte der Nerz-Männchen so interessiert bei der Sache, dass ausreichend Nachwuchs ausgewildert werden konnte. Das geschah zunächst vor allem auf der zweitgrößten Insel Estlands Hiiumaa, die mit einer Fläche von 965 Quadratkilometern nur wenig größer als das Stadtgebiet von Berlin ist, auf der aber nur rund 11.000 Menschen leben. „Vor der Auswilderung müssen in solchen Gebieten eventuell dort lebende Amerikanische Nerze gefangen und in andere Regionen gebracht werden“, erklärt Astrid Nagl. Da Nerze gute Schwimmer sind, muss auch regelmäßig überprüft werden, ob keine neuen Invasoren dort angekommen sind. „Bisher gibt es dafür zum Glück keine Hinweise“, freut sich Astrid Nagl. Genauso wichtig ist ein zweites Ergebnis: Obwohl seit 2016 keine neuen Europäischen Nerze dort freigelassen wurden, werden am Ende des Winters regelmäßig zwischen 50 und 60 Exemplare dieser Art dort nachgewiesen. „Die Population scheint dort also stabil zu sein“, sagt Astrid Nagl.

Das aber nährt die Hoffnung, dass der Europäische Nerz auch in anderen Regionen noch eine Chance haben könnte. Im Steinhuder Meer im Großraum Hannover werden seit 2010 beispielsweise auch Europäische Nerze ausgewildert. „Auch dieses Projekt scheint bisher recht erfolgreich zu verlaufen, auch wenn die Tiere sich sehr schwer beobachten lassen“, sagt Astrid Nagl. Dort wurde bisher der Amerikanische Nerz noch nicht nachgewiesen, die nächste Population des Invasors scheint etliche Kilometer entfernt.

Am Steinhuder Meer gab es 2015 einen guten Grund zu feiern: Ein Weibchen schleppte ihren Nachwuchs im Maul zu einem anderen Bau und tappte dabei in eine Fotofalle. 90 Jahre nach ihrem Verschwinden hatten die einheimischen Nerze also wieder Nachwuchs in Deutschland.