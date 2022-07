Nein, es ist nie zu spät

Von Bummelstudenten weiß man, dass diese manchmal erst in einem Alter die Universität verlassen, in dem der Rücken schon von den vielen Stunden auf ergonomisch ungeeigneten Sitzgelegenheiten in der Mensa, den Studenten-Cafés oder Partys gebeugt ist. Das enzyklopädische Wissen, das sie sich in der Vorbereitung auf verschobene Prüfungen angeeignet haben, genügt, um auf längeren Taxifahrten die Passagiere zu unterhalten. Überhaupt versinnbildlichen langsam Studierende das Raum-Zeit-Kontinuum besonders hübsch.

Bei Giuseppe Paterno aus Sizilien hat es 98 Jahre gedauert, bis er nun sein lang ersehntes Studium abschließen konnte. Er ist damit Italiens ältester Absolvent aller Zeiten. Was allerdings nicht daran liegt, dass Herr Paterno es mit dem Bummeln im Studium übertrieben hätte. Nein, der alte Herr hatte einfach 93 Jahre lang keine Zeit, weil er seine Familie zu ernähren hatte und auch sonst recht beschäftigt war.

Dass er unter anderem schließlich Philosophie studierte, als Jahrgangsbester abschloss, macht ihn nun wahrscheinlich zu einem der weisesten Männer, die Italien je hervor gebracht hat. So jemand wäre jetzt in der aktuellen Regierungskrise natürlich genau der Richtige, um dem Land eine glaubwürdige Richtung für die Zukunft zu geben, um die doch gerade so schicksalhaft gerungen wird. Doch Herr Paterno hat Besseres zu tun – und sich sofort daran gemacht, einen Roman zu schreiben. Und will ihn bald abschließen. Mit 98 hat der frisch gebackene Akademiker auch wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. (nyf)