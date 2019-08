NDW-Star Markus: Neben Nena mache ich keine gute Figur mehr

Markus Mörl (60), Popstar der Neuen Deutschen Welle der 80er Jahre, ist immer noch großer Nena-Fan. Nur ablichten lässt er sich nicht mehr so gerne mit der Kollegin: „Auf Fotos neben ihr mache ich keine gute Figur mehr - sie sieht einfach zu gut aus!“

Markus spielte und sang in dem Kinofilm „Gib Gas - Ich will Spaß“ (1982) mit Nena. Wie Mörl anlässlich seines 60. Geburtstags an diesem Dienstag (27.8.) der „Bild“-Zeitung verriet, versteht er sich mit der 59 Jahre alten Sängerin auch heute noch „total gut“.

Zu Markus' bekanntesten Liedern gehören das Nena-Duett „Kleine Taschenlampe brenn'“ und „Ich will Spaß“, mit dem er es auf Platz eins der Charts schaffte.