Naturschutz verliert gegen Stromgewinnung: Afrikas größtes Schutzgebiet Selous wird wohl sterben

Die Planierraupen sind schon da. Eine dichte Staubwolke wabert über das Selous-Wildreservat. Aus sicherer Entfernung sieht eine Giraffe zu, wie Bulldozer Erdhaufen auftürmen, mitten im größten Schutzgebiet Ostafrikas. Ein Staudamm soll nicht weit von hier schon bald aus der Savanne ragen, zwanzigmal höher als ein ausgewachsener Giraffenbulle.

Nur einige Kilometer von der neuen Zufahrtsstraße zur Stiegler-Schlucht, wo in den kommenden Monaten Tansanias größtes Wasserkraftwerk entstehen soll, stehen am Ufer zwei Mitarbeiter der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) und blicken auf das träge Wasser des Rufiji. Die 45-jährige Britin Kathryn Doody koordiniert im Selous Schutzprojekte. Ihr einheimischer Kollege, der 36-jährige Khalid Mwakoba unterstützt als technischer Berater die Naturschützer.

Die Kollegen sprechen über die vielen Probleme im Reservat. Über den Staudamm können sie sich jedoch nicht äußern. „Wer sich dem Projekt widersetzt, kommt ins Gefängnis“, hatte der für Umweltthemen zuständige Minister Kangi Lugola im vergangenen Jahr im Parlament gefordert. Lange protestierten Umweltschützer gegen das Bauprojekt. Jetzt, nachdem die Regierung die Planierraupen geschickt hat, ist ihre Stimme verhallt. Haben Sie den Kampf aufgegeben?

Der Fluss Rufiji ist die Lebensader

Der Rufiji ist der Fluss, den alle begehren. Für die Wildtiere ist der mächtige Strom eine kostbare Lebensader in der Trockenzeit, für die Naturschützer der Puls des Unesco-Welterbes und für John Magufuli, den zunehmend autokratisch herrschenden Präsidenten des Landes, der zukünftige Motor für ein Prestige-Projekt mit Dimensionen, wie sie Tansania nie gesehen hat.

Vielleicht sehen die beiden Artenschützer in diesem Moment, als sie still auf den Rufiji blicken, schon den Damm vor sich. Es ist kurz vor Sonnenuntergang und der Rufiji liegt friedlich zu ihren Füßen. Zwei Krokodile tanken unterhalb der Steilböschung die Wärme einer Sandbank. Flusspferde prusten Fontänen in die Abendluft. Über dem trüben Wasser ziehen immer wieder Schwärme von seidenweißen Reihern und farbenprächtigen Bienenfressern. „Sie nisten in Bruthöhlen an Steilufern entlang des Flusses“, erklärt Mwakoba, „wohl kaum irgendwo sonst findet man so viele Arten an Bienenfressern.“ Die schillernden Vögel könnten nur eine von vielen Tierarten sein, denen der Dammbau die Lebensgrundlage nimmt.

Stiegler-Stausee doppelt so groß wie der Bodensee

700 Meter breit soll die Staumauer werden, mit der die tansanische Regierung den Rufiji zum Kraftwerk umfunktionieren will. Mit etwa 130 Metern Höhe wäre sie fast so hoch wie der Petersdom in Rom. Der Stiegler-Stausee soll mit etwa 1200 Quadratkilometern mehr als die doppelte Größe des Bodensees umfassen. 3,5 Millionen Kubikmeter Holz wurden im geplanten Überschwemmungsgebiet bereits zur Rodung ausgeschrieben. Die ersten Bäume sind längst gefällt. Welche Auswirkungen der Bau auf die zahllosen Feuchtgebiete, Altwasserseen bis hin zu den Mangrovenwäldern in der Deltamündung am Indischen Ozean hat, aber auch auf Fischerei, Landwirtschaft und Tourismus, wird die Zukunft zeigen.

Das Selous-Wildreservat ist eines der ältesten und größten Schutzgebiete Afrikas. Es ist größer als die Schweiz. Wegen seiner außergewöhnlichen Biodiversität und Bedeutung für zahlreiche bedrohte Arten wurde das Reservat schon 1982 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Mehr als 450 verschiedene Vögel und 50 Säugetiere haben Zoologen im Selous verzeichnet. Die größte Population der seltenen Afrikanischen Wildhunde hat hier einen Rückzugsort gefunden. Noch immer gibt es große Herden an Büffeln, Elefanten und etlichen Antilopenarten.

Bis vor wenigen Jahren geriet das Wildreservat jedoch immer wieder wegen anhaltender Elfenbeinwilderei in die Schlagzeilen. Etwa 90 Prozent der Bestände sollen laut WWF inzwischen Wilderern zum Opfer gefallen sein. Zudem sorgten Pläne zur Förderung des Uran-Bergbaus für Proteste von Umweltschützern. Seit 2014 steht das Selous auf der Liste des bedrohten Welterbes. Wer aber protestiert gegen zerstörerische Bauprojekte, wenn nicht die Naturschutz-Organisationen vor Ort? „Wir sind keine Aktivisten“, sagt Doody, „unsere Arbeit für den Naturschutz muss weitergehen“. „Es ist ein Regierungsprojekt“, versucht Grace Wairima vom Pressebüro der ZGF in Tansania das Schweigen ihrer Mitarbeiter zu erklären. „Wir sind beunruhigt, aber es gibt leider keinen Spielraum mehr. Eine Diskussion brächte nichts mehr.“ Sie glaubt, dass unüberlegter Aktivismus zum jetzigen Zeitpunkt ihre gesamte Arbeit vor Ort in Gefahr bringen könnte.

Serengeti lebt, aber was wird aus Selous?

In Matambwe, etwa 30 Kilometer Luftlinie vom Ufer des Rufiji, hat die Frankfurter Zoologische Gesellschaft ihr Camp. Unterstützt werden die 16 Mitarbeiter vor Ort mit Projektgeldern der KfW. Das Camp ist Anlaufstelle für Forscher und Naturschützer. Die ZGF setzt sich seit Jahrzehnten für den Artenschutz in Tansania ein. Es war Bernhard Grzimeks Schlachtruf „Serengeti darf nicht sterben!“, der die bedrohten Naturschätze des Landes schlagartig in aller Welt bekannt machte. Die berühmte Tierdokumentation von 1959 erhielt als erster deutscher Film den Oscar. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass das komplette Ökosystem im Norden des Landes unter Schutz gestellt wurde. Damalige Pläne, die Fläche des Parks mehr als zu halbieren, wurden aufgegeben. Die Serengeti lebt weiter. Was aber wird aus dem Selous?

Als Präsident der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft engagierte sich Bernhard Grzimek neben der Serengeti auch für andere Wildnisregionen in Tansania. Seit den 1980er-Jahren beteiligte sich die Organisation immer wieder auch an Schutzprojekten im Selous, zuletzt seit 2012, als das Reservat zum Hauptumschlagplatz von mafia-ähnlichen Wildererbanden wurde. Auch der WWF arbeitet seit 1990 in Tansania und hat in der Vergangenheit immer wieder vor den ökologischen Folgen des Damms gewarnt. In den letzten Monaten ist die Zentrale in Daressalaam merkwürdig still geblieben. Lediglich im Ausland wurden kritische Pressemitteilungen verschickt. Fast schon ironisch: Zum Unesco-Welterbetag am 18. April postete die nationale Naturschutzorganisation ein Elefantenfoto aus dem Selous, „eine von Afrikas letzten Wildnisregionen“. Zum aktuellen Bedrohungsstatus, der Wilderei, geschweige denn dem Damm – kein Wort.

Einheimische hoffen auf Touristen

In Mloka, dem der Stiegler-Schlucht am nächsten gelegenen Dorf, ist der Damm schon lange Thema. In den letzten Wochen legen hier an der Reservatsgrenze Lastwagenfahrer und Straßenarbeiter aus Daressalaam eine Pause ein, bevor sie zu ihrer Baustelle im Selous weiterfahren. Bisher lebten die Bewohner vor allem vom Fischfang und Tourismus. Neben den armseligen Lehmhäuschen parken nun immer öfter gewaltige Trucks – neue Einkunftsmöglichkeiten für die Dorfbewohner. „Es waren auch schon jede Menge Politiker da, um für den Damm zu werben“, sagt Prosper Mbise. Der 42-Jährige führt eine Safari-Lodge am Ortsrand. „Die sagen, der Fluss wird der gleiche bleiben. Die Regierung hat versprochen, dass sich da nichts ändert. Die Europäer meinen, sie haben einen besseren Überblick. Aber ich glaube, es ist ein gutes Projekt. Die Leute sind glücklich, weil sie so Arbeitsplätze bekommen und mit den besseren Straßen werden mehr Touristen kommen.“ Nicht alle in Mloka teilen diese Meinung. „Einerseits hoffen alle auf einen Nutzen und eine stabile Stromversorgung“, sagt Didi Kambangwe, „aber wer kann jetzt schon die Auswirkungen für die Umwelt absehen?“ Der 33Jährige arbeitet als Naturführer im Reservat. Über die neue Zufahrtsstraße fährt er in Richtung der Stiegler-Schlucht, vorbei an Arbeiterkolonnen und Dutzenden Baufahrzeugen. Je näher der Safari-Wagen der Schlucht kommt, umso sichtbarer werden die Ausmaße des Bauprojekts. Das Selous, eben noch Bilderbuch-Afrika mit Impalaherden, Vogelschwärmen und verstreuten Löwenrudeln, weicht einer Schneise mit entwurzelten Bäumen, gestapelten Betonröhren und weggeworfenen Plastikflaschen. Der Safari-Guide fotografiert den dichten Urwald am Steilhang, als würde er ihn eben zum letzten Mal sehen. „Der Präsident hat für sich entschieden, dass er das Projekt auch ohne Berater durchziehen kann. Die Leute hören auf ihn, weil sie nicht gelernt haben, weiter zu denken.“

Deutschland ist gegen den Staudamm

Kritik aus dem In- und Ausland scheint Magufuli systematisch zu ignorieren. Neben der Unesco hat sich auch Deutschland, das den Erhalt von Selous in der Vergangenheit mit 25 Millionen unterstützt hat, immer wieder gegen den Stiegler-Damm ausgesprochen. Der Bundestag entschied am 17. Januar, Tansania dabei zu unterstützen, Alternativen zu suchen. Das Land, darin sind sich alle einig, braucht dringend Energie für seine schnell wachsende Bevölkerung. Für die Antwort auf die Frage, wie dies nachhaltig zu bewerkstelligen ist, fehlt jedoch die Zeit. Gerade hat die tansanische Regierung eine erste Rate von 310 Millionen Dollar an zwei ägyptische Baufirmen überwiesen. Magufuli wird sich seinen Traum vom Megastaudamm erfüllen. Den Preis dafür zahlen andere.